Miljana se okomila na Krunićku: Jelena pije lekove za odvikavanje od droge!

Miljana Kulić i Jelena Krunić svađale su uživo u programu i pritom otkrile mnogo toga jedna o drugoj.

“Miljana me ne sluša. Ja sam joj savetovala da ne meša alkohol i tablete, ali ona večeras pije vino iz jedne čaše, vodu iz druge. Iz svog iskustva joj kažem da to nije dobro, ali ona me ne sluša”, vikala je Jelena, a Miljana joj nije ostala dužna:

“Znamo da si mešala alkohol i tablete. Sad samo piješ po tri rivotrilaod 2 mg dnevno. Samo tri rivotrila, jer posle narkomanije mora da se bude na jakoj terapiji. Dragi gledaoci, kada Jelena nije u programu, ona spava, ima dozvolu lekara. Ja imam razumevanja. Imam razumevanja za svaku bolest”.