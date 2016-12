Miljana razočarana: Bila sam uz Ružicu kada se alkoholisala, a sad mi se ne javlja

Prijateljstvo Miljane Kulić i Ružice Veljković počelo je u četvrtoj sezoni “Parova”, ali nije opstalo nakon rijalitija.

Kulićeva otkriva da joj je, sad već bivša drugarica, nudila novac, ali da joj se više ne javlja.

“Ružica me je mnogo razočarala, ona više nije ista osoba. Dok smo boravile u kući, bila sam joj podrška u teškim trenucima, kada se alkoholisala u toaletu… Krila sam je da ne bi videli njeni. A sada mi se uopšte ne javlja. Nudila mi je 2.000 evra, rekla mi da ima veliki honorar, a pritom je pobedila, kao hoće da me časti. Međutim ne dolazi u obzir, ne trebaju meni njene pare. Ništa me u vezi sa njom me ne zanima. Poslala sam joj poruku da se vidimo, ona mi nije odgovorila. I od tada ništa”, rekla je Kulićeva za portal happytv.rs i dodala da bi, ako se ponovo nađe u vili, pravila da ne poznaje Ružicu Veljković.