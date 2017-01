Milijeva bivša otvorila dušu: Tukao me je, držala sam nož ispod jastuka da me ne ubije! (video)

Bivša devojka Milutina Radosavljevića Milija, optužila je učesnika “Parova” da ju je tukao. Tijana kaže da je bila uplašena i da se bojala za svoj život.

“Kada smo živeli na Banovom brdu u jednom malom stanu, on je mene toliko tukao. Prvo sam krišom odlazila od njega. Zaključavao me je u kući, a volela sam ga”, rekla je Tijana i dodala da se to dešavalo zbog nepoverenja, ljubomore ali i kocke.

“Ispod jastuka sam morala da držim nož jer mi je pretio da će me, ako ga ostavim, odrobijati 20 godina. Može da se zahvali svom ocu, jer je zbog njega ušao u rijaliti, da me ne bi ubio i proganjao. Protiv njega sam podigla prijavu”, ispričala je ona što se nije dopalo Miliju.

“Tijana, nemoj da lažeš. Ti si psihički bolesnik, i u rijalitijama me je pet puta udarila. Držala je nož ispod kreveta. Imali smo verbalne duele, laže nisam je toliko tukao. Nakon tri -četiri dana otišla je u policiju, prijavila me je nizašta. Ružno je. Apsolutno nikoga nisam zaključavao, ona je psiholočki bolesnik, ljubomorna. Tijana, nemaš više potrebe da me pljuješ“, vikao je Mili.

