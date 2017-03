Mili se uhvatio za polni organ, pa naskočio na učesnicu Parova! (video)

Milutin Radosavljević Mili bio je izuzetno seksualno uzbuđen u rijalitiju “Parovi”, a za to je kriva učesnica Gordana Komnen. Razgovor je bio prilično erotičan.

“Gordana, koga ja fokusiram…”, rekao je Mili, a onda se pohvalio da ima snažnu erekciju.

“Ne mogu ja s tobom, ti si toliko žena imao, toliko iskustva, kako ću ja”, rekla je Gordana, pomalo ironično.

On je zatim pokušao da zaskoči Gordanu, ali ona mu je rekla da nisu isti po dimenzijama, to jest da je on dosta manji od nje.

Pogledajte na 5:52 o čemu je reč: