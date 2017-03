Maca odlično računa: Mogu da nabrojim na prste jedne ruke sa koliko njih sam spavala!

Maca Diksrecija ponovo je uzburkala javnost svojom novom izjavom. U intervjuu za telegraf.rs nekadašnja učesnica rijalitija Parovi šokirala je odgovorom na pitanje sa koliko muškaraca je u životu spavala.

Maca je na pitanje da li se seća šta je nekada pričala, misleći na izjavu da ih je bilo čak 10 za dan, i da je ona mogla još, ali da oni nisu, izjavila:

“Ja moram da priznam da se ubuduće neću šaliti sa takvim stvarima, zato što ja šta god da kažem to je “bum”! I stvarno, ljudi to prihvate ozbiljno, a ja se tu našalim na svoj račun. Znači, ni na čiju štetu, samo na svoju, i eto vidiš šta ja dobijem kasnije. Ne smem više da se šalim na taj način. Sećam se šta sam sve lupala. A, dobro, šta ćeš? Mladost – ludost”, sa osmehom je počela Maca sa objašnjenjem.

A onda je na pitanje koliko je bilo muškaraca u njenom životu rekla:

“Pa ne bih ništa rekla. To je taj period, vidiš, kad ulaziš u sve to i želiš da napraviš bum, a opet na svoju štetu, da ne povrediš nekog drugog. Jer ja ne volim da vređam duge, a mene vređaju, ali opet oprostim. Meni je stvarno žao, ali većina stvari o meni nije istinita. Ja se predstavim nekad provokativno da zaintrigiram ljude i to je to”.

Evo šta je Diskrecija rekla i na pitanje da li ima problem da izračuna i sabere broj onih sa kojima je spavala.

“Ja mislim da bi trebalo da uvedu ljudi brojčanike, pa da zna svaka žena sa koliko ih je bila. Ja znam, naravno. Pa, mogu da nabrojim na prste”, rekla je Maca i objasnila da li je mislila na prste jedne ruke ili više njih:

“Ne, ne… Jedne. Jedne ruke! (smeh) Nećemo preterivati”.