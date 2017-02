Ljuba ušla u Parove, evo šta je sve ispričala o ćerci Aleksandri, Čabarkapi, Kristijanu…

Ljuba Pantović je ušla večeras kao gost u Parove, a da li će ostati kao takmičar i pridružiti se ćerki Aleksandri Subotić – odlučiće njen dogovor sa produkcijom rijalitija.

Naravno, Ljubin ulazak u šou izazvao je burne reakcije takmičara, a ona je prvo izjavila da je morala da se bije jer se bavila kik-boksom, pa je bila u prilici da se obračunava sa muškarcima.

Zato je to povezala sa pričom po kojoj je Aleksandru tukao bivši dečko.

“Ne podnosim nepravdu, posebno ne muškarce koji tuku žene, a sposobna sam da se fizički obračunam i sa takvima. Njih mlatim sa zadovoljstvom, a tukla sam i žene, naročito one odbojne od dva metra što misle da mogu sve”, napomenula je Ljuba.

U jednom trenutku je Aleksandra dobacila:

“Mama ispričaj šta si morala da potpišeš pre braka”.

Ljuba je odgovorila:

“Moja porodica, a pre svih baka je tražila da pre braka potpišem papir da ću završiti školu. Ja sam bila maloletna kada sam zatrudnela i stupila u brak”.

Voditeljka Bojana Ristivojević postavila je zatim pitanje zbog čega nije bilo lako da se razvezde od bivšeg supruga Karađorđa.

“Ja sam brak smatrala za instituciju. U mojoj psihi je to sve obezvređeno do te mere, da to više nema smisla. Ja sam nekada pridavala značaju, da moje dete neko ne bi nazvao kopile, ja sam samo zbog toga i potpisala taj papir. Dok sam bila trudna sa Aleksandrom i Goranom ja sam trenirala, sport je mene izvačio iz svih tužnih situacija, nesrećnih i depresija”, rekla je Ljuba.

Aleksandrina mama otkrila je javno I šta misli o tome što joj je ćerka preotelatadašnjeg dečka Aleksandra Čabarkapu.

“Ona je mnogo dobra duša, uz to ide i naivnost, a na to mora da se pazi. Ako je svesna da je naivna, moraće da vodi računa o tome. Vi možete da prevarite samo dobrog čoveka. Danas je svet takav, pa se samo može očekivati najgore. Uvek nastrada naivan, ni kriv ni dužan. A nažalost, danas je svet takav. Žao mi je što nisam bila oštrija prema ćerkama. Kada su htele skupe patike ja sam im kupovala. Sve sam im dopuštala, možda nije trebalo tako da postupim”.

Na pitanje o njenom odnosu sa Čabarkapom i da li su bili zajedno, odgovorila je:

“Ja nisam okaljana. Rečeno je šta je rečeno, a i dotični je rekao što je imao. Na kraju je to sve ispalo tako da sam ja u pravu. Ja želim da se ta priča privede kraju, i evo privodi se. Ja sam jedina osoba u celoj toj priči koja nikada ni jedno slovo svoje izjave nisam promenila. Oni su se podavili u svojim lažima.Tri godine lagati je previše. Ja i dalje imam svoju priču, koja je ista kao i onog dana kada sam izašla napolje”.

U međuvremenu, doša0 je red i na njenog devera Srbu.

“Srba je zlostavljao moje ćerke. Gađao ih je peskom i metlama, udario je Aleksandru i ja sam ga prijavila u policiji. Žao mi je što ga nisam prebila, on je zlo od čoveka. Zato i jesam sa tim čovekom u sukobu, a trebala sam da ga polomim. Cinkarošu odmakni se od moje prodice”, pripretila je Ljuba.

I, naravno, o Kristijanu Goluboviću…

“On je klovn. Rijaliti striptizeta. Svako kog je on uzeo u usta, ako mu se nešto desi, ja mislim da će to upravo biti maslo tog klovna, jer on nema hrabrost sam ništa da uradi, pa će zato poslati neke druge. Kristijan živi u zatvoru. Ponekad ga tako puste da prošeta malo u neke krajeve, ali on u neke ne sme da dođe, a takav je Kaluđerica, u koji dugo vremena nije smeo da uđe. Njegovi komentari su smešni, pogotovo što ih je napisao neko drugi. Vidi se da on ne zna ni da čita nego zamuckuje”.