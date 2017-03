Ljuba po izlasku iz Parova: Mojoj Aleksandri nema pomoći!

Ljuba Pantović izbačena je iz rijalitija “Parovi“, dok je njena ćerka Aleksandra Subotić ostala u vili. Glavna akterka kaluđeričke sapunice otkriva šokantne detalje odnosa sa Aleksandrom Čabarkapom i odgovara na pitanje zašto njenu ćerku svi etiketiraju kao ženu lakog morala.

“Zbog načina na koji se oblači, ona sama šalje takvu sliku o sebi! Ona ne sluša ni boga oca. Ja po tom pitanju ne mogu nju da branim jer bih ispala budala. Ti njoj kažeš – super ti je to što si obukla, ili pak odvratno, ona će samo da kaže – aha. Ona misli da to tako treba i tako će raditi”, kaže Ljuba u intervjuu za “Kurir”.

Објава коју дели Aleksandra Subotic (@sandrasuboticss) дана 28. Дец 2016. у 7:08 PST

Kad će joj doći iz dupeta u glavu?

“Nikad! To su nepopravljivi ljudi. Njoj nema pomoći. Ona jedino može da usmeri svoj život. Ja sam se za svoju decu mnogo žrtvovala, ali obe su odrasli ljudi i ja sam tu samo da ih čuvam od opasnosti”.

Da li si videla unuku Magdalenu?

“Moram da se dogovorim sa ženom koja je čuva da je dovede u grad, s obzirom na to da ja u Kaluđericu ne idem”.

I dalje ti niko ne veruje da nisi bila sa Čabarkapom.

“Nije baš tako. Četiri godine niko ništa nije dokazao. Celoj naciji je muka i povraća im se od te priče. Mene zna pola sveta. Ja ne igram kako drugi svira. To što neki žele da čuju, to je njihov problem. To je žalosno, o Madoni nisu toliko istraživali. Ja imam samo jednu priču, od koje nikad nisam odstupila”.

Mnogi su se plašili tvog izlaska iz vile, a najviše Subotići i Čabarkapa.

“Samo ću slatko da se nasmejem. Ko smatra da ima razlog, neka se plaši. Svi koji me poznaju znaju da moje reči imaju mnogo veću težinu nego bilo čije. Ne smem ni u šali nekome da kažem “je*aću ti mater“, jer će onda da ispadne da ću definitivno to i da uradim. Zato merim reči i znam šta tačno smem da izgovorim, a šta ne. Tako da ću sada ostati uzdržana. Ja zaključana u rijalitiju ni sa kim ne mogu da ratujem, ali neću ni da dozvolim da po meni piša i sere ko kako stigne. Dosta je!”

Kako će tvoj život sada izgledati?

“Vrlo brzo se vraćam u Švedsku. Moram da završim neku papirologiju i operaciju grudnog mišića i palim”.

Posle jednog propalog braka, da li planiraš da se udaš ponovo?

“Ne želim da eksponiram mog čoveka. Ljude zanima sve, da li prdnem jednom ili dvaput, pa onda da li piškim parfeme ili kao svi normalni ljudi. Moja privatnost je samo moja stvar”.