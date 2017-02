Ljuba Pantović tvrdi: Aleksandra ne može da se uda za Čabarkapu, ne zanima me ko je otac njenog deteta!

Ljuba Pantović i njena ćerka Aleksandra Subotić trenutno su glavna tema u Parovima zbog odnosa u porodici Pantović – Subotić, kao i zbog Aleksandra Čabarkape.

Naime, godinama se piše kako je Aleksandra dobila dete sa Ljubinim dečkom Čabarkapom dok je ona boravila u rijalitiju, a sada se na svakodnevno pojavljuju novi svedoci koji tvrde da je to tačno. Ipak, Ljuba ne želi da odstupi od svoje priče i konstantno sve to negira.

Zato je produkcija Hepija odlučila da uradi intervju sa njom

Ko vas najviše nervira od učesnika “Parova”? Ko vam je najnesimpatičniji? Zašto?

“Učesnici rijalitija Parovi su me dočekali jako lepo, iako su izražavane sumnje u to kakva sam ja zaista osoba. Naravno, uvek mora da postoji neko ko vam je manje legao od ostalih. Osoba koja mene nervira je Miljana Kulić. Prema meni lično još uvek nije bila neprijatna, ali je pokazala ogromno nepoštovanje prema ostalim učesnicima. Dok za sebe traži apsolutnu pažnju, nije spremna drugima da je pruži. Takođe me nervira njeno ispoljavanje besa ukolo ne dobije pažnju za koju samo ona misli da je zaslužuje”.

Šta mislite o ponašanju vaše ćerke u vili? Da li joj nešto zamerate?

“Moja ćerka se po mom mišljenju jako dobro snašla kao igrač. Utoliko pre što je konstantno izložena napadima. Zameram joj isto što i u vanjskom svetu: preterano razgolićavanje. Smatram da ima mnogo više aduta i kvaliteta da pokaže, ali obzirom da narod voli i da gleda – postiže i sa tim dobre efekte. Mislim da će upravo ovde shvatiti koliko je jaka i bez prekratkih šortseva”.

Da li vas je pogodilo kada ste u programu čuli izjavu Aleksandra Čabarkape u kojoj je izneo sumnje da je on otac Aleksandrinog deteta, to jest vašeg unučeta?

“Nije me pogodilo jer me ne zanima čije je dete, to jest ko je otac. To je moje unuče, dete moje Aleksandre, i mene ništa drugo ne zanima. Ona je Aleksandrino i moje malo srce, naša Beba.

Zašto mislite da je to rekao?

“Mislim da je to rekao zbog komentara koji su tad kružili. Iskreno, ne zanima me ni zašto, ni šta je rekao!”

Da li bi ste dozvolili Aleksandri da se uda za Aleksandra Čabarkapu?

“Kako da se uda za oženjenog čoveka?”