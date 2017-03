Ljuba otriva detalje iz vile Parova: Miljana je devojka sa šifrom! Ona samu sebe povređuje u tajnoj sobi!

Kik-bokserka Ljuba Pantović je po napuštanju rijalitija “Parovi” rešila da obelodani tajne pojedinih učesnika najgledanijeg šou-programa na ovim prostorima.

Iako je Nišlijka Miljana Kulić optužila Ljubu, Dalilu Mujić i Jelenu Krunić da je fizički maltretiraju i uz to kao dokaz priložila silne modrice na svojim rukama, Pantovićeva ove njene tvrdnje oštro negira i iznosi pozadinu ovog slučaja.

“To je devojka sa šifrom. Jedan bolesnik koji sve provocira. Ona ide za ljudima i zvoca. Izmišlja neke pesme sa tekstom kojima me provocira. To je jedno zlo i pokvareno stvorenje. Ja sam joj našla slabu tačku, a to je da se plaši bolesti i smrti, verovatno zato što je i sama bolesna na svoj način. Ona je osoba koja sama sebi nanosi povrede. Ona to radi svaki put čim joj se ukaže prilika, zloupotrebljava tajnu sobu, tamo se povređuje i štipa, verujte mi na reč. Ja sam nekoliko dana pratila šta radi i šta se dešava sa tim njenim modricama pošto stalno nosi nešto kratko. Pamtila sam kada se pojavljuju i gde se pojavljuju i shvatila da ih ona sama sebi stvara. Da joj neko pravi one podlive, tog bi do sada kaznila produkcija. Svi smo doneli isti zaključak – da ona sve sama radi. Čak se jednom izletela i rekla da će namerno da optuži mene i Jelenu Krunić”, tvrdi prvakinja u fitnesu i nastavlja da razotkriva Nišlijku, sa kojom se svakodnevno sukobljvala pred auditorijumom:

“Higijena joj je loša. Videla sam možda pet puta za mesec dana da se okupala. Smrdi kao tvor. Produkcija kaže da se Miljana plaši zatvorenog prostora, navodno, pa zbog toga ne ide u izolaciju”, uverava Pantovićeva.