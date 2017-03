Ljuba Aličić se uključio u Parove, a onda su krenule prozivke!

U večerašnju emisiju “Upoznajte Parove” javio se folk pevač Ljuba Aličić.

On je pozdravio sve učesnike, a posebno Jelenu Krunić za koju je rekao da je jak rijaliti igrač.

Takođe, spomenuo je i Aleksandru Subotić za koju je rekao da je plitka u odnosu na Jelenu, Dalilu, Slađu, Vesnu Rivas…

To je Ljubinu ćerku pogodilo.

“Rekla sam šta sam imala. Na žurki mi je rekao da nema ništa protiv mene. Ne razumem zašto je sada to rekao. Ko me voli, voli me. Uopšte me ne zanima njegovo mišljenje, baš me briga za njega”, vikala je Aleksandra navodi happytv.rs.