Ksenija Kranjec šokirala pričom o nasilju koje je trpela u vezi: Na šamare se navikneš (video)

Slovenka Ksenija Kranjec, učesnica “Parova”, šokirala je pričom o nasilju koje je trpela u vezi.

“Fizički me nije bolelo, kad se navikneš na jedan šamar, pa drugi, onda ide redom… Ali najviše me je bolelo psihički!”, izjavila je Kranjecova i nastavila:

“Zaključavao me je u stan, pokušavao da manipuliše mnome. Vređao me je, šamarao. Nije mi prijalo kada sam dobila prvu šamarčinu, ali onda se on izvini, odvede me na ručak i ja pređem preko svega. I onda opet isto, i ti oprostiš. Ali shvatiš kasnije… Teško je kada te maltretira neko ko ti je drag, ali kasnije mi je postalo svejedno.”