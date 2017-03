Konačno otkriveno zašto se tuku Vesna Rivas i Aleksandra Subotić!

Aleksandra Subotić otrkila zbog čega ne podnosi Vesnu Rivas, sa kojom se više puta posvađala i potukla.

“Ja sam najmlađa u ovom rijalitiju, a dotična gospođa koja je mnogo starija, koristi trenutak kada sam najslabija da me napadne. Mama mi je izašla, teško mi je, to što nisam plakala je gore nego da sam isplakala litar suza. Najmlađa sam, svi koji su stariji ovde su drugačiji od Vesne, ona uporno bira trenutak kada sam najranjivija da me napadne. U ovom rijalitiju kao što sami znate svašta sam prošla, a ona je uvek tražila, od prvog dana momenat kada sam slaba da puca u mene”, požalila se Subotićeva, jedva zadržavajući suze.