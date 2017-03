Kako je učesnik Parova zaveo legendu narodne muzike: Vatrena je, prava čigra

Učesnik rijalitija “Parovi” Tomislav Vasiljević (78), poznatiji kao Toma Piculin iz Adrana kod Kraljeva, ženio se čak 46 puta, a njegova prva ljubav bila je – Lepa Lukić!

To je potvrdio u razgovoru za Kurir i do detalja ispričao sve o vezi s kraljicom narodne muzike.

“Lepa je bila najlepša žena u mom kraju. Odmah sam se u nju zaljubio, a i ona u mene. Bila je vatrena, prava čigra. Voleo sam da mi peva. Ona je slavuj u telu žene. Ali naša romansa je kratko trajala jer sam ja bio vragolan, išao sam s cveta na cvet. Brzo se zaljubim, a još brže odljubim”, kaže Tomislav.

I popularna pevačica je potvrdila da su gajili simpatije jedno prema drugom.

“Naravno da znam ko je on. Bio je lep kao lutka, žene su trčale za njim. Živeli smo u komšiluku. U to vreme devojka nije smela javno da se zabavlja s momkom. Veoma mi se svideo. Ali on je bio veliki zavodnik. Znao je da osvaja, ali sad su godine učinile svoje”, smatra Lepa.



Ona kaže da ju je Vasiljević častio sa 5.000 tadašnjih maraka.

“Pevala sam ranjena na jednom vašaru. Kad je to saznao, odmah je doleteo da me vidi. Za samo jednu pesmu dao mi je 5.000 maraka. Bio je galantan, uvek je želeo da se pokaže. Posle su nam se putevi razišli, on se oženio, a ja sam nastavila karijeru. Čula sam da se ženio mnogo puta, ali mislim da se folira, malo on to voli da napumpa”.