Kako je jadan bio njen život: Ljuba otvorila dušu i ispričala neverovatne stvari o bivšem mužu

Ljuba Pantović je otvorila dušu i ispričala da je trpela velike muke u njenom braku sa Karađorđem Subotićem.

Ona je objasnila i da je bila u vezi sa drugim muškarcem dok je bila u braku sa njim, jer su bili u braku samo na papiru, već praktično razvedeni.

“Nije hteo da mi da razvod da bi mogao da vrši kontrolu nad putovanjem dece. Zbog čega bih ja zbog nekog papira, zbog potpisa, nemala nikog u životu. Imala sam momka šest godina”, rekla je Pantovićeva i dodala:

“Karađorđe je govorio deci da sam pušačica k*rca i da mi je sve kupio u životu. Ali ne želim više da iznosim stvari i da pljujem Karađorđa. Uostalom, ostao mi je u lepom sećanju. Ipak, trebalo je da vodi računa o svojoj ženi. I zašto me je gurnuo niz stepenice sa decom? Kada sam odlazila sa svojom decom, on me je gurnuo niz stepenice. Žene, ne trpite mučenje. Deca su vaša”.

A onda je objasnila svoju trenutnu poziciju u društvu.

“Ja spremam sportiste, njih boli k*rac sa kim sam se j*bala, oni mene gledaju kao sportistu. Kod nas je bitno ko koga j*be, a ne šta je neko postigao u životu. Moj je bol i moja tuga šta sam preživljavala u životu. Ako sam kriva što sam našla nekog ko je umeo da me zagrli, onda sam kriva”, zaključuje Ljuba.