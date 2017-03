Jovana Jeremić ponovo zavodi red u vili: Sramota, neću da vidim to više u ovoj emisiji! (video)

Voditeljka Jovana Jeremić nedavno je oštrim kritikama zavela red u vili Parova, a izgleda da su ukućani opet postali nevaljali, pa je ponovo morala da im podvikne.

Naime, jedna gospođa uključila se telefonskim putem u program i osula paljbu po Aleksandri Subotić, kojoj se to nije dopalo, pa je reagovala na prost način.

“Stalno pominje Dalilu. Da li je opsesivna, ne znam. I da li možemo očekivati seks sa Mladenom Vuletićem, kao što je bilo u Snajkama sa njim”, pitala je gledateljka Aleksandru, nakon čega joj je Subotićeva pokazala srednji prst.

Gledateljka je nastavila da proziva Aleksandru Subotić, kada je voditeljka prirpetila.

“Zamolila bih Parove da više ne pokazuju srednji prst u emisiji, ne interesuje me ko, sledeći put će uslediti kazne! To je sramota, to naši gledaoci nisu zaslužili! Ne interesuje me ko god to bio, neću da vidim to više u ovoj emisiji”, zapretila je Jovana.

Pogledajte: