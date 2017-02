Iskreno se rasplakala: Jelena Krunić će dobiti bebu?!

Produkcija Parova dovela je u studio numerologa, a ta žena je rekla Jeleni Krunić šta je u skorijoj budućnosti očekuje.

“Ona je prava žena, principijelna, nažalost žene je ne vole i uvek ćeš dobijati nož u leđa od žena. U ovoj godini doživljavaš jednu ekspanziju kad je ljubav u pitanju, ali kroz trudnoću. Jedan jako dobar period trudnoće i to kraj maja, juna, sve do kraja 2017. godine. Ona je to zaslužila jer je veliki emotivac, jedna velika žena, žena koja je rođena da bude majka. To što joj ljude sude po tetovažama, uopšte nije merilo”, naglasila je žena koja se predstavila kao numerolog, što je nateralu Jelenu da zaplače.