Iskrena ispovest profesorke Smilje rastužila i takmičare i gledaoce (video)

Skoro sve ispovesti takmičara u Parovima bile su tužne, neke čak i šokantne, a reči Smilje Janković, koja se takođe javno ispovedila, nisu bile mnogo drugačije od ostataka teških priča u vili.

“Ja sam bila u izgnanstvu poput crne ovce u porodici. Čitala sam da je to najveća kazna koju čovek izmisli za čoveka. Problem u mojoj famili sa majčine strane je to što je ona tu bila kao idejni tvorac. Svi su nam zavideli, a kada je moja mama umrla, sve to se raspalo. O meni niko nikad nije vodio računa. Moj otac se oženio posle smrti moje mame, i ja sam bila tada jako srećna. Moj brat je posle smrti majke postao dijabetičar. Nakon toga su preminuli i otac i brat, sve to mi je jako teško palo, i potpuno sam sama”, rekla je Smilja.