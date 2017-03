INTERVJU Slađa Petrušić za STAR priča o seksu sa Mećavom i poručuje Severini, sa kojom vodi rat: Razvešću te od Igora ako me ne ostaviš na miru!

Slađana Petrušić podigla je veliku prašinu u rijalitiju Parovi, pogotovo zbog odnosa sa Mikijem Mećavom. Ekskluzivno za STAR Slađa otkriva da li su ona i pevač više od prijatelja i šta se zaista dešava među njima. Takođe je priznala i zbog čega u spoljnom svetu vodi rat sa Severinom Kojić, kojoj poručuje da joj lako može skinuti muža ako je pop-pevačica ne ostavi na miru…

Koliko ti se ova sezona razlikuje od prethodne?

“Razlikuje se dosta, ali u pozitivnom smislu. Samo mi sada fale neki stari učesnici iz prošle sezone koji bi dali kompletnu sliku ovom rijalitiju! Smatram da je bilo mnogo više pravih rijaliti-igrača. Ovo sad, čast izuzecima, ali se mnogi ne snalaze. Ništa novo ne pokazuju!”

Svi pričaju o tvom odnosu sa Mikijem, kakav je zapravo vaš odnos?

“Odnos? Ja sam mlada uspaljena ždrebica, a on… Molim moje drugare i drugarice da pošalju kutiju tabletica za potenciju! Da nam pomognu da preguramo ovde! Čula sam da ih je i on sam tražio!”

Zašto si se priklonila klanu penzionera?

“Iskreno da vam kažem, tu pripadam. Dolaze nove i mlađe, ja sam već penzionisana starleta, a uskoro će nam se pridružiti i Tijana Ajfon, jer i njeno vreme prolazi!”

Jedan si od glavnih favorita. Koga smatraš najjačom konkurencijom?

“Svi smo mi ovde favoriti, ali nesporno je da je Vesna Rivas mama igre! Mnogo ima ovde i dvostrukih ličnosti, ali se pogube brzo, tako da sem Vesne, ne znam koga bih izdvojila kao veliku konkurenciju. Može i Aleksandra daleko da dogura, kapira brzo ovu igru!”

Kako komentarišeš odnos Ljube i Aleksandre?

“Meni je malo dosta te priče, previše se samo o tome razglaba. Promenimo temu, ko Boga vas molim!”

Veruješ li da je Ljuba bila sa Čabarkapom?

“Hoćeš da ti kažem šta stvarno mislim o tome? Najiskrenije, boli me ona stvar za Čabarkapu! Potpuno nebitan lik i ne znam zašto mu se daje bilo kakav prostor! Ne znam kako ne shvata da je nebitan i ta cela priča takođe!”



Koga bi od javnih ličnosti volela da vidiš u vili?

“Bez razmišljanja – Šešelja! Koji bi to šou bio kada bi on ušao!”

Miloš Bojanić je izjavio da si veliki folirant. Na koji način si mu se zamerila?

“Zbunjena sam, ne znam zašto je to izjavio jer sam tog čoveka kad god je bio ovde u vili maksimalno ispoštovala. Mnogi kažu da sam folirant, ljudima nikada ne možeš ugoditi. Neka misli ko šta hoće, davnih dana je prestalo da me zanima ko šta priča. O Milošu sve najbolje! Ako bude prilike da opet dođe ovde isto ću se ponašati, pružiti mu ruku, a on ako je rekao da sam folirant, biće ga sramota da mi se obrati.”

Priča se da si Severini maznula dva verenika i da ti je zato blokirala neke tezge u Hrvatskoj…

“Na redu je sada i mali Kojić, ha-ha-ha. Sevki bi bolje bilo da se ne igra sa mojim tezgama, jer ako naumim, mali Kojić ode lako. A, ako se zainatim, mogu nakon njega da maznem i starog Kebu, njenog svekra! Sve zavisi od nje, meni nije teško da se po izlasku time pozabavim!”



Šta je tebe kočilo da doživiš uspešnu karijeru kao što ona ima?

“Kočila su me matora jaja! Krenuću ja njenim stopama, skočim pod stotinjak muških jaja i biću popularnija od nje, kad odlučim. Nije teško doživeti njenu karijeru! Da sam htela put njene popularnosti, odavno biste vi saznali za mene!”

Povezuju te sa moćnim političarima. Imaš li potencijalnog moćnika?

“Vidim da vi nešto znate, niste slučajno ovo pitanje postavili. Volim političare i oni vole mene, družimo se, a da postoji neko – postoji. A šta će biti, znaću kada izađem. Imala sam neki dogovor dok nisam ušla, šta se sada dešava, ne znam. Ne znam hoće li moći da mi oprosti ove moje penzionere. Ako čita ovaj intervju, da mu poručim da ništa ne brine, sve je OK!”

Čega se bojiš kada napustiš vilu?

“Ne bojim se! Nemam koga, a ni čega. Bar se nadam da je tako. Nisam se plašila ni prošle sezone kada je bilo mnogo više razloga.”

Slobodan Vasić je komentarisao da te se jedva rešio jer si ga proganjala?

“To je rekao? Evo da mu poručim da me se rešio trenutno, to samo dok sam ovde! Kako to ljudi misle da mogu mene da se reše kada oni to požele! Rešiće me se kada ja odlučim da me se reši, ništa se mali ne pita!”

Ko je bolji frajer, Milan Popović ili Miki Mećava?

“Za sve njih je Bora Drljača momčina! Ali ako biram, onda naravno ostajem verna Mikiju!”



Kako bi reagovala da Mikijeva žena zbog tebe zatraži razvod?

“Ako bi se zbog mene razveli, evo ja obećavam da bih sačekala taj razvod i udala se za njega! Bila bi to velika, prava svadba, sa svim običajima koji treba da se ispoštuju.”

Da li si bila u vezi sa oženjenim pevačem?

“Sa pevačem ne, ali sa glumcem da! Bila sam u vezi sa Bogoljubom Mitićem Đošom.”

Kakvi su ti planovi kada izađes iz Parova?

“Ne planiram! Planiraju za mene! A šta su isplanirali, znaću kada napustim ovu vilu. Nadam se samo da su planovi pravi!”

Ko je najveći folirant u vili i zbog čega?

“Miki Mećava! Znam da bi mi ga surduknuo, ali folira pred ovim kamerama. Osećam to! Mada, verujem da mora da glumi finoću zbog žene, ali neće još dugo.”