INTERVJU Jelena Krunić za STAR otkriva tajne Aleksandre i Čabarkape, istinu o seksu sa Kristijanom Golubovićem i šta se sve dešava u vili Parova!

Dok je u “Parovima” Jelena Krunić rešila je da se predstavi u potpuno drugom svetlu! Samo za STAR otvoreno komentariše svoje cimere iz vile i otkriva istinu o seksu sa Kristijanom Golubovićem s kojim je bila na Farmi…

Ko to je najviše razočarao u vili?

“Za sada verujem da me niko i ništa neće razočarati jer je, što se tiče organizacije, sve na zavidnom nivou. A to što neki učesnici nisu na tom zavidnom nivou, to je već njihov problem.”

Da li je Miljana zaista najveći kleptoman?

“Od poslednjeg incidenta u kući kada su ljudima nestajali lekovi i druge stvari, a kada je Miljana opomenuta, ne mogu da tvrdim ništa u vezi sa njom, ali mogu da kažem sledeće: Dok je organizacija zajedno sa bivšom učesnicom Stanislavom tražila ostatak njenih stvari, slučajno se njen kofer našao kod Mirjaninog kreveta, a ne Miljaninog. Pa eto, razmislite o tome.”

A ko je najveće zlo u vili?

“Što se zla tiče, samo ja samoj sebi mogu da budem najveće zlo ukoliko ne nastavim da budem dosledna svojim dosadašnjim principima.”

Pljuvala si Dalilu u medijima pre ulaska, a sada ste dobre, kako to?

“Dok nisam ušla u rijaliti, Dalila je rekla neke stvari koje mene lično nisu dotakle, ali su zabolele moju majku koja je, izrevoltirana tom njenom izjavom, htela da dostavi medijima moj izvod iz matične knjige rođenih kako bi dokazala suprotno. Razjasnile smo dilemu, ona je rekla ko ju je slagao za neke stvari, izvinila mi se i to je to.”

A photo posted by Satisfied with the very best (@jelena_krunic) on Dec 7, 2016 at 7:39am PST

Tijana Ajfon je ponovo posesivna, ovaj put prema Draganu, šta kažeš na to?

“Poznajući Tijanu, koliko je veliki čovek i predobra duša, ma koliko je neki osuđivali, mogu samo da kažem da ona voli pažnju i veoma je zaljubljive prirode. Nema ništa loše u tome što se zaljubila u Dragana, a ovo što sada radi je njen način pokazivanja ljubavi. U njenim godinama bila sam deset puta gora…”

Misliš da je ona željna ljubavi i pažnje?

“Mislim da jeste, a pažnja prija svakoj ženi. Mada, verujem da Tijani treba još više te pažnje upravo zbog toga što je sa više starna osuđivana u raznim situacijama i nosi breme javnog pojavljivanja na svojim nejakim leđima. Sve se to odražava na njen emotivni život.”

Kristina Spremo stalno morališe. Da li je zaista takva, ti je poznaješ iz spoljnog sveta?

“Poznajem je iz grada jer je najbolja drugarice devojke sa kojom sam igrala. Viđala sam je uvek u društvu starleta, to jest gradskih devojaka, ali nikad za nju ništa loše nisam čula sve dok nije došla u vilu. Prema meni je za sada korektna, ali što narod kaže ispod mire sto đavola vire. Verujem da ćemo svake nedelje nešto novo saznavati i o njoj, i o drugim učesnicima.”

Mili se posebno okomio na tebe. Plašiš li se da ne izletiš zbog njega napolje?

“Što se njega tiče, on je jedan mali ker koji u lajvu samo kevće u prazno plašeći se da ujede, a posle lajva se umiljava i svima liže stopala kao najponizniji uz sva izvinjenja ovog sveta. Koske koje on pokušava da proturi, najčešće mu se zaglave u grlu.”

Podržavaš Aleksandru Subotić jer si dobra sa njenom majkom. Šta iskreno misliš o toj aferi?

“Ljubu poznajem i poštujem, ali nikad nismo pile kafu. Trenirale smo zajedno i to je sve, a priča sa Aleksandrom nema veze sa njenom majkom. Podržavam je jer je realna, naravno, ne sve njene postupke, ali gledajući sa ženskog aspekta, to što je ona iznela je za skidanje kape. Ne opravdavam to što je bila sa oženjenim čovekom, ali to se može pripisati njenoj mladosti. Ima dosta propusta ljudi oko nje i uopšte načina života njene porodice. Cela priča je potresna, dostigla status srpske sapunice koja nosi ime Zabranjena ljubav… Čabarakapa nju i dalje voli jer ne bi reagovao na Mladena, a to što joj traži DNK najveće je moguće poniženje za jednu ženu.”



U celu zbrku umešao se i tvoj stari neprijatelj Kristijan Golubović?

“Uopšte me ne zanima dotični, mada čujem da mu se ime često provlači ove sezone u rijalitiju. A-ha-ha”.

Šta bi mu rekla u oči da sada imaš priliku?

“Rekla bih mu da je kao vatreni fan pokojnog Kneleta džabe počeo ponovo da se kači na moje ime! Kapiram da mu je jedan idol poginuo i neka me mane tolikog fanatizma, ja ne želim da mu budem idol! Njegovo detaljno bavljenje mojim likom i delom sa citatima iz bajki Braće Grim mi zaista nije potrebno. Neka prebaci svoju pažnju na nešto korisnije pošto ovim medijskim pranjem tone sve dublje. Poznat je po nasilju nad ženama i dilovanju droge u crkvi, pa je jako žalosno da se u narodu veliča taj kriminalac na plin.”

Ipak kruže priče da kriješ seks s njim koji ste imali na Farmi?

“Samo ću se nasmejati! Ako postoji barem jedan snimak na kojem sam obnažena i imam odnos sa nekim, izvolite, priložite ga, a do tada ću se smejati.”

Plašiš li se ipak za svoju sigurnost, pale su teške reči među vama?

“Opet ću se nasmejati od srca! On je pretio smrću pre više od godinu dana i nekim bivšim učesnicima i pogodite šta je bilo…Svi smo i dalje zdravi i živi! Toliko o praznim pretnjama jednog dona zatvorske kantine Aleksandra Kristine.”

Da li Slađa Petrušić glumi sada, misliš li da može tako da dogura do finala?

“Ne mislim da glumi već se jednom opekla i naučila na svojim greškama. Isto kao i ja, i ona je smirila svoje ponašanje, što ne znači da nije ona stara Slađa koja svima u lice kaže šta misli. Vidim je u prva tri mesta u finalu.”

Tvoje dečko je bio 24 sata sa tobom. Da je ostao, da li bi pao seks pred kamerama?

“Naravno da ne! Koliko god ja ljudima izgledala kao devojka slobodnog ponašanja, nikada ne bih uradila tako nešto pred kamerama jer bi to ostalo zabeleženo zauvek na internetu! Pogotovo ne bih sa njim jer ga vidim kao budućeg muža i oca moje dece.”

A video posted by Satisfied with the very best (@jelena_krunic) on Jan 21, 2017 at 6:36am PST

Maštaš da postaneš majka?

“Da, i te kako maštam i znam da će se to ostvariti čim izađem odavde! To mi je najveća želja za ovu godinu.”

Plašiš li se Vesne Rivas i šta iskreno misliš o njoj?

“Naravno da se ne plašim! Pa svi se plaše Krunićke, zar ne?! Vesna je za mene jedan od najvećih rijaliti igrača ikada, žena sa energijom devojke od 20 godina. Pored mog poštovaja ima i moje divljenje jer raspolaže sa nenormalno mnogo informacija i verbalno se suprostavlja sa duplo malđima od sebe, i to veoma uspešno.”

Da li učesnici masturbiraju u vili i ko to radi najčešće?

“Videla sam kod Mirjane raznorazne igračke i seksi pomagala, ali verujte mi da ne bih volela da prisustvujem njenom samozadovoljavanju jer mi se dovoljno zgadio Zmaj koji je to radio nasred sobe u prethodnoj sezoni.”

Kažu da Teodora podseća na tebe, da li ti je ona konkurencija?

“Nju ne vidim uopšte kao konkurenciju niti vidim da me bilo ko upoređuje sa bilo kim. Ona je jedna mlada i iskrena duša, jako inteligentna i talentovana za pisanje! Odličan je verbalni igrač britkog jezika. Želim joj odličan plasman jer to zaslužuje.”

Mnogima se učinilo da nisi poverovala u Mirjaninu priču o sidi?

“Neću reći da ne verujem, ali ta priča ima dosta propusta i nekih neistina… Kako u tim nekim njenim totalno suludim iskazima o tome kada je rekla kako se HIV prenosi tako i u nekakvim rupama o imenu doktora, odlasku kod dečka i na kraju kakve to sve ima veze sa cigaretama! Ovamo se okreće Bogu a skida se pred širokim auditrijumom, mnogo je kontradiktorna, i to mi se ne sviđa.”