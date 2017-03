Evo kako je Srboljub odgovarao na poligrafu na najintimnija pitanja o porodici, bratu, Aleksandri…

Srboljub Subotić emisiji “Parograf” odgovara na intimna pitanja iz svog života i života svoje porodice.

Prvo pitanje odnosilo se na detinjstvo i život sa bratom Karađorđem. Srboljub je rekao da je njega i njegovog brata čuvala baka do šestog razreda jer su njihovi roditelji bili u Nemačkoj. Oni su ih obilazili, međutim, baka više nije mogla da ih čiva jer su, kako je rekao, bili vragolasti.

“Ja sam otišao u vojsku, kada sam se vratio, moj brat je već bio u nekim kriminalnim poslovima. On se dohvatio nekih devojaka i to ga je upropastilo. Nisam imao uticaja na njega, za tih godinu dana je izrastao i raširio se, tu nije postojao fizički obračun. Strahovao sam za njega, bilo je policijskih akcija zbog njega dok se nismo distancirali”, rekao je Srboljub i dodao da se Karađorđe kasnije pridružio Državnoj bezbednosti, ali je ubrzo i prestao time da se bavi.



“Moj tata nikad nije radio za Državnu bezbednost! Znam kako on razmišlja. Svako ko je radio za državnu bezbednost kasnije je bio ubijen i to moj tata nikad nije hteo”, odgovorila je Aleksandra, ali je njen stric nastavio:

“Ona je mlada, ne zna šta priča. Valjda ja znam više o mom bratu nego ona. Ona je mlada i ne zna te stvari”.

Drugo pitanje: Da li je istina da ste u lošim odnosima sa majkom i sestrom?

“Čuo sam se sa majkom dan pre ulaska u rijaliti. Sestra mi je bolesna i bio sam prošle godine mesec dana u Nemačkoj. Bila je i Aleksandra. Moja majka je malo tvrda, podržava neke stvari. I Aleksandru, naravno. Aleksandra se vratila iz Nemačke da bi dočekala Novu godinu sa prijateljima, nije želela da ostane u toplom domu sa detetom gde je imala sve”.

Treće pitanje: Da li je razlog vašeg ulaska u Parove Aleksandra Subotić?

“Ne, nego da bih sprao ljagu sa svoje porodice. To je kao čin vandalizma na jednu porodicu. Aleksandra i ja smo trenutno u nekim čudnim odnosima ali se nadam da će se to promeniti. U Kaluđerici me svi znaju i svi mi daju podršku. Kada je krenula medijska hajka mnogi ljudi su pomislili da će se ovo loše završiti, možda i nekim ubistvom. Dešavalo se svašta, ali koliko god je pomogla policija da se razreši ta situacija, mogli su da me prate i mnogo bi lakše i brže završili tu situaciju. Dobio sam raznorazne pretnje, od toga da ću biti ubijen do toga da mi gepekuju decu. Pretio mi je izvesni gospodin, otac njenog deteta”, rekao je Subotić i nastavio:

“Tada me nije bio sram ali me je potresla ova situacija gde on iznosi mnoge priče o meni. Uvredio je i Aleksandru mnogo puta iako ona možda nije ni razumela. Ona treba da sačuva svoje dete i da ide kroz život. Ima oca koji će da je podrži. Ja ne moram da te podržavam i zašto bih, imam svoju porodicu ali nisam mogao da ćutim”.

Na to se ubacila Aleksandra rečima:

“Hajde sad i zaplači. Što se tiče našeg odnosa, nije loš samo zbog Čabarkape već i ranije. Što se tiče toga da je mene Čabarkapa ponizio, to sam i sama rekla i to jeste istina. Hteo je da prizna dete ali ja sam tada otišla u Nemačku i tada mi to nije odgovaralo. Dogovorili smo se kada izađe iz zatvora da odemo da se dete prizna. Mislim da je Srboljub ukaljao ugled cele moje porodice iako ima svoju. Nije istina da je Čabarkapa bio sa njegovom ženom, ja sa tim radnjama nikada ništa nisam imala. Jako me vređa to što ovde samo laže!”

Četvrto pitanje: Kakav je vaš odnos sa Karađorđem?

“Nikada me u životu nije odbio da uđem u njegovu kuću. Mi se pokačimo, ima tih momenata. Došao sam na vrata za 8. mart. Spremio je dete i rekao: vodim je kod one babetine. Bila je priča da dete ulazi u emisiju kako bi čestitalo mami i baki 8. mart. Rekao sam da dete ne sme da ide uživo u program jer će nam je oduzeti. Uzeo sam broj telefona socijalne službe i pitao šta se dešava. Oni su mi rekli da će oni to da reše. Rekao sam Karađorđu da sam zvao službu, a posle dva sata je došao kod mene i rekao da sam bio u pravu. Eto takav je moj odnos sa bratom”.



Naravno, Aleksandra je opet imala svoje viđenje istine:

“Ti tvog brata ucenjuješ da ćeš ga prijaviti policiji i onda on mora da se povuče. Nemoj da se mešaš u odrastanje mog deteta. Treba da te bude sramota, ti moje dete prijavljuješ svaki dan u socijalnu službu. Ti si jedina osoba koja želi da naškodi mom detetu. On je lično govorio mom ocu kad uzme moje dete u ruke: Šta će ti to Čabarkapino kopile u rukama? Izbaci to iz kuće, i nju i Aleksandru. Moram da objasnim samo jednu stvar. Moj otac ne sme da uđe u Srboljubovu kuću, a Srboljub ima ključ od naše kuće i ulazi kad hoće”.

