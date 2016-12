Družila se sa Breninim sinom, a onda ga oduvala: Učesnica “Snajki” otkrila zašto se posvađala sa Viktorom! (video)

Učesnica šou programa “Snajke” Teodora Radoičić pričala je sa Aleksandrom Subotić o Lepoj Breni, pa se dotakla i njenog najmlađeg sina Viktora kojeg je imala priliku da upozna.

Ćerka kikbokserke Ljube Pantović otkrila je da je bila u domu Živojinovića kada je Viktor pravio žurku i da joj se kuća sa bazenom jako dopada, ali da ne voli istripovane klince.

Teodora se odmah ubacila i rekla da joj je ostao kišobran kod Lepe Brene.

“Ja sam se družila sa Viktorom, međutim posle sam ga oduvala. Bilo mi je muka da slušam te priče. Nešto se mislim “Mali, da ti nema mame i tate, pa da vidimo ko si“, rekla je Teodora.

Ona je ispričala i situaciju kada joj je Viktor u jednom kafiću pocepao čarapu.

“To je bilo pre 5-6 godina. Kaže on meni da će mi kupiti kamion čarapa. Drugarica mi kaže čiji je on sin, rekoh baš me briga”, ispričala je ona.

Pogledajte šta je još Teodora rekla o poznanstvu sa mladim Živojinovićem: