Drugarica ispričala žalosnu istinu: Ova takmičarka imala je rizičan abortus i neće moći da rađa

Anamarija Džambazov imala je rizičan abortus zbog čega se boji da više neće moći da rađa.

Kako je rekla njena dobra drugarica iz Hrvatske, koja je tražila da ostane anonimna, Ana je imala momka u kog je bila ludo zaljubljena i sa kojim je neplanirano ostala u drugom stanju.

Međutim, u drugom mesecu trudnoće, on ju je ostavio, zbog čega se ona odlučila na abortus.

“Anamarija je pre dve godine bila u vezi sa jednim momkom u kojeg se brzo zaljubila. Dosta pažnje joj je poklanjao što je njoj prijalo, želela je da ostane sa njim zauvek. Međutim, ostala je u drugom stanju, i kada je za to saznala odmah je njega obavestila, seli su da popričaju i dogovorili se da rodi bebu. Sve je bilo super, ali pred kraj drugog meseca, on se predomislio, uplašio se obaveza, ko će znati šta se desilo. Danima se Anamariji nije javljao na telefon, niti joj je odgovarao na poruke. Ma ni traga, ni glasa. A onda joj je nakon deset dana samo poslao poruku i saopštio da treba da ode na abortus i da ipak oni nisu jedno za drugo. Nju je to dotuklo! Doktori su rekli da je rizično da abortira, jer je na pragu trećeg meseca, ali je ona bila uporna da to urade”, rekla je kroz suze njena prijateljica i dodala:

“Bila sam uz nju sve vreme, ne mogu vam opisati, nama su tad minuti trajali kao godina. Kada je otišla na abortus, dva sata je bila u sali. Bilo je mnogo rizično. Na kraju su lekari rekli da je sve u redu, da su uspeli da je očiste, ali ona se baš boji da li će ikada moći da ostane u drugom stanju. O tome ne voli da priča. Sa tim, dečkom, ako ga uopšte mogu tako nazvati, nikad se više nije čula, a on nije pitao ni da li je abortirala, da li je rodila, šta se desilo, ma ništa”!