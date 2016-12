Despot plače od sreće: Konačno idem svojoj kući! (video)

Stefan Despotović Despot uspešno se oporavlja nakon operacije tumora na mozgu.

Iako je morao da bude strpljiv i sačeka sve analize i neophodne analize, Despot je stao na svoje noge i konačno može da ide kući.

On se putem svog Fejsbuka, sa suzama u očima, obratio fanovima.

“Evo me u previjalištu, ovde je dobar signal i ovde inače ne bih trebao da snimam ali pošto sam se ja ovde odomaćio oni me puštaju. Konačno sam u pantalona i idem da prošetam malo napolje. Danas kad su mi rekli da idem kući, sad sam se i smirio ali to su bile suze radosnice ceo dan”, rekao je nekadašnji učesnik rijalitija “Farma”.

