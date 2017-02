Dečko Jelene Krunić na Instagramu otkrio istinu o njihovom raskidu i igračicinom psihičkom stanju! (foto)

Ako zelite da znate istinu i sta se desava onda vam informacije iz prve ruke stize na drustvenim mrezama Dakija @dakisavic i Jelene @jelena_krunic i nikakve druge izjave ne dajemo. Nemojte da verujete portalima i novinama sto pisu svasta. Jelena i ja smo i dalje zajedno i tu nema diskusije. Informacija koju je Jelena dobila, drugacije je shvatila nego kako je bila namera i zato njena emotivna reakcija bila takva. Trebalo je da bude informativno a ne napadom. Kao sto dosta vas zna, Jelena je mnogo emotivna osoba, zato je i volimo, jer je iskrena i pokazuje osecanja bez filtera. Ovde nije u pitanju nikakva proslost, ja sam Jelenu prihvatio kao i ona mene sa svim vrlinama i manama, znamo se 10 godina i filtera nema izmedju nas. Ali kao sto bi trebalo, to je da privatnost sacuvamo izmedju nas dvoje, kao i svi ostali i mi imamo brda i doline, ali nista sto ne moze da se resi jer uz ljubav ide razumevanje, postovanje i prastanje. . Takodje bih dodao da je Jelena u odlicnom stanju, nije tako strasno kao sto mediji prenose, bila je kod lekara da joj zavije ruku jer je pri udaranju sijalice se rasekla. Nikakva seca vena nije bila u pitanju, niti njenoj poseti Laze Lazarevic, ona je dovoljno jaka i stabilna da nema potrebe za tim. Hvala vam sto ste uz Jelenu i podrzavate je u Parovima i u nasem zivotu /Daki ❤

