David rekao Aleksandri da smrdi, ona mu razbila jaje o glavu! (foto)

David Dragojlović je tokom žurke u sredu igrao sa Dalilom Mujić, a ona mu je rekla da jako smrdi.

Kada je pomirisao, David je rekao kako ga je Aleksandra grlila na tom mestu i da joj smrdi ispod pazuha na ribu.

Dalili je jako zasmetalo što se David nakon tih reči nastavio ljubiti sa Aleksandrom.

Ipak, ove reči nisu zasmetale Aleksandri, pa je po savetu Milana Tarota razbila svom dečku jaje o glavu.

“Da bi do kraja života ostala sa njim, sada moraš otići do kuhinje i doneti jaje”, rekao je Tarot, a ona ga je poslušala.

“Sada ga razbij o njegovu glavu, to je zbog uroka”, rekao je Milan, a Aleksandra ga je istog trenutka poslušala i gađala Davida jajetom u glavu.

Iako je on pokušao da joj kaže da je to glupost i da to ne radi, ona ga je već pogodila, što je njega razbesnelo, kao i nekolicinu ukućana, koje je ispolivala usput.