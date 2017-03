Dalila u suzama odgovarala na poligrafu: Oca su mi priveli, bilo je situacija kad sam jela samo paštetu jer nisam imala za više

Dalila Mujić je odgovarala na intimna pitanja na poligrafu, a pored toga što je pričala o bivšem dečku sa kojim je bila dve godine, ona je i odgovorila na pitanje da li je istina da joj je otac rekao da uzmete svoje stvari i izađe iz kuće?

Dalila je potvrdila ovo pitanje i rekla da joj je otac rekao da ode kod majke.

“Meni je mnogo teško kada ga spomenem. Osećala sma sramotu u njegovom pogledu. Punili su mu glavu. Kada sam s evratila iz Podgorice, otišla sam kući, jednom sam htela da uzmem auto, on me pita da li sam zaslužila to. Bila sam kući deset dana, samo sam plakala, nisam jela. Sav naš razgovor je bio da li sam tu i to je to. Drugarica mi je rekla osmi dan da su mog oca priveli posle mog poligrafa u Parovima. Ja to ništa nisam znala”, priznala je ona.

Treće pitanje glasilo je – da li je istina da ste bili bez novca u tolikoj meri da niste imali ni za hranu?

“Ne. Bilo je situacija kada ostanem bez novca, ali nikad se nije desilo da nemam za hranu. Bilo je situacija kada sam razmišljala gde da nabavim novac. Dešavalo mi se da jedem samo paštetu i hleb”, odgovorila je Mujićeva.