Dalila Mujić ispričala šta stvarno misli o konkurentima u Parovima

Dalila Mujić je otvoreno progovorila o mnogim temama i učesnicima “Parova”, a prvo je otvorila dušu kad je u pitanju odnos sa Aleksandrom Subotić.

“Svoj odnos koji sam imala sa Aleksandrom sam definitivno završila na sve moguće načine. Mislim da nikad nije ni trebalo da se družim sa njom. Pomiriti se nećemo niti to želim. Jedno vreme sam mislila da se može promeniti i da će taj njen sebičluk nastati, ali ne! Ona definitivno samo sebe voli i ceni i nikoga više. Ja to ne podnosim kod ljudi, tako da je bolje završiti na vreme nego da sebe nerviram i kidam bez razloga”.

Upitana kako će da reaguje kad u studiju bude videla svog Dadu, rekla je:

“To još ne znam. Jako sam uzbuđena. Mnogo sam ga poželela i zaista ne znam kako ću reagovati kada ga budem videla. S njim, koliko znam, dolazi i moja mama koju nisam videla skoro tri meseca. Biće bolno svakako, jer sama činjenica da su tako blizu a da ih ne mogu dotaći ni zagrliti, već mi tera suze na oči. Videćemo”.

A da li sebe vidi kao pobednika Parova?

“Ja sam za sebe svakako pobednik, proglasili me tako ili ne. Ulazak u petu sezonu i ponovna borba sa drugim ljudima, pored ogromne podrške koju imam napolju od mojih fanova – to je za mene ogromna pobeda. Da li sebe vidim na prvom mestu – što se tiče finala, ne mogu da tvrdim, jer postoje druge okolnosti u koje ne bih da se mešam”.

Usledila je priča o Nikoli Lakiću i dešavanjima sa njim sinoć na strunjači, kao i o njegovoj vezi sa Ksenijom Kranjec.

“Zaista nemam pojma. Znam da je sinoć plivao i radio trbušnjake na strunjači za vreme žurke. Malo se više popilo pa je plivao na suvom. Što se tiče njihove veze, mislim da od toga realno nema ništa. Lakić je bio zagrejan za Kseniju u početku, a sada se krug obrnuo. Nisu jedno za drugo i to je to, svidelo se to nekom ili ne. Vreme će da pokaže”.