Čabarkapa bio sa još jednom članicom familije Subotić: Nisam se skidao sa Srbine žene!

Aleksandar Čabarkapa je na adresu Kurira poslao pismo u kome se najviše okomio na bivšeg devera Ljube Pantović – Srboljuba Subotića, koji je takođe kao gost ulazio u “Parove”.

Sudeći prema tom pismu, čiji su delovi čitani takmičarima u Parovima, Čabarkapa je zaveo još jednu članicu porodice Subotić – Srboljubovu ženu.

“Smrdoljub ima lepu suprugu, koja je 12 godina mlađa od njega i seksualno je i te kako aktivna, dok je on sedam godina impotentan. Ona mi je to pričala. Prilikom mog odlaska kod Aleksandre, između mene i njegove žene buknula je hemija koja je rezultirala našim svakodnevnim seksualnim odnosom. Ali nikada ne bih razotkrio naše poruke i slike tokom intimnog odnosa. Bolje mu je da gleda ko mu je*e ženu, a ne Aleksandru. Od tada počinje Smrdoljubova šizofrenija, kevće ko keruša u teranju i ne može da se pomiri sa činjenicom da se Dragana šarala i sa mnom se svakodnevno ludački ka*ala”, piše Čabarkapa u pismu.

On dalje navodi da će uprkos svemu ostati sa Klaudijom, s kojom ima četvoro dece i s kojom se nedavno venčao u zatvoru.

“Nikada mi nije palo na pamet da napustim moju kraljicu Klaudiju”, poručio je Čabarkapa.

O ovom kontroverznom pismo, oglasio se i sam Srboljub.

“Čabarkapa je jedna spodoba! Moj sukob sa njim datira otkad se uselio u našu kuću, a on me mrzi zato što sam ja jedini koji je pokušao da zaštiti Aleksandru i da ga strpa u zatvor. Njegov cilj je da me degradira, zato priča da je bio s mojom suprugom, ali to je laž”, rekao je Srboljub za Kurir.