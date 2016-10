Atina Ferari, odlučila je da kaže svoje mišljenje o raskidu ljubavne veze Mladena i Dalile.

“Hvala bogu što su raskinuli! Oni nikada i nisu bili u vezi. To je lažna ljubav bila i dobro je da se okončalo. Kada je Bumbar došao, otišli smo na jedan splav, i on me je muvao čitavo veče. Ma on muva sve živo! I moju babu bi muvao. A ni Dalila nije ništa bolja”, rekla je Atina.

A da li će nekadašnji zaljubljeni par imati odgovor na ove tvrdnje, ostaje da vidimo.