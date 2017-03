Aleksandra otvorila dušu: Srboljub moje dete naziva kopiletom

Kada su je pitali ko bi bio najgori čovek koji bi mogao da uđe u Parove, Aleksandra Subotić je izjavila da je to – njen stric Srboljub.

Pošto se to i dogodilo, ona je u intervjuu za happy.rs ispričala šta oseća povodom toga.

“Iskreno, i dalje sam jako šokirana. Jako mi je teško i tužna sam. Ne mogu da verujem da se ovaj čovek nalazi u rijalitiju i da me je ono od čega sam se sklanjala i čega želim da se sklonim, kada izađem iz rijalitija, sustiglo ovde. I ovako jako teško i moram da se borim protiv loših ljudi, a sada je ušao i najgori za mene. I dalje ne znam kako ću da se ophodim. Emocije su mi jake i trudiću se da se kontrolišem i molim se da uspem u tome. Slomljena sam”.

Onda je nastavila u istom tonu:

“Srboljub je u meni i mom detetu upropastio jedan deo života, ali mu neću dozvoliti da upropasti i ostatak. Ako se na pomoć misli, pomoć da napredujemo, onda jeste. Njegova lažna smirenost, sažaljenje i želja za pomoći će polako ali sigurno pasti u vodu i isplivaće na videlo njegovo pravo lice i njegov cilj. Uvek nas je omaložavao, mučio, nije davao, krao je hranu i tukao nas je, nazivao pogrdnim imenima… Čak je i za moju ćerku, kojoj je kao pomagao kada je moj otac uzme u ruke, govorio: šta će ti to Čabarkapino kopile? To su stvari koje me bole, nikada ih neću oprostiti i nikada zaboraviti. A ako neko na sve ovo gleda kao pomoć, komentari su suvišni. Kada je otac mog deteta uhapšen, i ja sam privedena sa njim pošto smo mnogo vremena provodili zajedno. Sumnjalo se da sam učestvovala i znala nešto o krvnim deliktima koje je on učinio. Osoba koja je njega teretila, a koja je i njegov bivši prijatelj i ima sukob sa njim, da bi njemu naškodila podnela je i protiv mene krivičnu prijavu i pokušala da me umeša u to. Pošto ne postoji nijedan dokaz protiv mene, i ista ta osoba je izjavila da nije pričao protiv mene i ista ta osba je izjavila da nije pričao istinu, optužba je pala. Optužio me je bio da sam zajedno sa Aleksandrom u kafiću na Obilićevom vencu noseći pištolj pokušala da iznudim od njega par hiljada evra, što je kompletna neistina”.