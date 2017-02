Afera je koštala braka: Teodoru suprug ostavio zbog Gocinog Raše!

Teodoru Radoičić, pobednicu rijaliti šoua “Snajke” i bivšu učesnicu “Parova”, ljubavna afera sa Rašom Novakovićem, suprugom pop pevačice Goce Tržan, koštala je braka!

Nije samo Raša bio neveran, već i sama Teodora! Kako saznajem Alo, ona je muža Etora, koji služi zatvorsku kaznu u Smederevu zbog javnosti nepoznatog krivičnog dela, prevarila sa Gocinim mužem, preko čega on nije hteo da pređe, te su danas bračni drugovi samo na papiru.

“Kada je u novinama video da se spanđala sa zgodnim bubnjarom, Teodorin muž je rešio da je ostavi. Doduše, bilo je tu još nekih problema koji su poluljali već njihov brak, a ovo je bila kap koja je prelila čašu, te joj je poručio da više nisu zajedno i da su od sada u braku samo na papiru. Njoj je sve to teško palo jer joj je ipak stalo do supruga, ali je odlučila da nastavi sama. Posle bračnog kraha dogodila joj se romansa sa Mladenom Vuletićem u rijalitiju „Snajke”, ali je i sa njim prekinula emotivnu vezu, te u ovom trenutku ni sama ne zna sa kim bi bila. Da li da bude sa Mladenom ili da se pomiri sa mužem”, otkriva izvor blizak Teodori, koja je ovu priču potvrdila.

“Tačno je da me je muž ostavio zbog novinskih tekstova da sam Rašina ljubavnica. Ne bih da otkrivam da li smo mi zaista bili zajedno ili nismo, ali cela ta medijska frka je razdvojila mene i mog supruga. Volela bih da ga vidim, ja jega i dalje volim kao prijatelja. Čula sam da me je podržavao i dok sam bila u “Snajkama” i u “Parovima”, to me baš raduje. Otići ću mu sigurno u posetu čim budem mogla”, poručila je Radoičićeva.

Kako dalje piše ovaj dnevni list, veče nakon izbacivanja iz rijaliti šoua “Parovi” Teodora se videla sa Mladenom u kafiću Jovane Tomić Matore, gde su pokušali da obnove vezu, ali je veče otišlo u pogrešnom smeru. Umesto da se pomire, oni su se posvađali, jer Teodora nije htela da pređe preko njegove avanture sa Aleksandrom Subotić.