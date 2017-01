Zorica Marković za SCANDAL!: O gubljenju nevinosti, seksu na haubi kola, Snežani Đurišić, crnoj magiji!

Zorica Marković ide uskoro u Abu Dabi na svetski sajam brendova! Kako nam se pohvalila, opet joj je krenulo u životu!

“Ovo novo što sam uradila prošlo je kao srpski brend u svetu. Bićeš obaveštena kada budu stigli prvi šleperi, vrlo brzo, za nepunih mesec dana, to je jako interesantna priča vezana za moj posao. Kad bude promocija, sve ću vas zvati!”

Ko ti je najviše pomogao da uspeš na estradi?

“Moji počeci su zaista bili horor! Uskoro pišem knjigu o svemu, a inače borila sam se svim silama i grebala da bih bila ovde gde sam sad!”

Šta je bilo tako strašno?

“Ne stidim se svoje prošlosti jer ništa loše nisam radila. Nisam krala, ubijala, nisam se je*ala za pare, nisam rasturala brakove, radila sam sve na svoju štetu!”

Kako to misliš?

“Pa gde ćeš gore kad pobegneš od kuće, moji misle da sam u školi, a ja u kafani! Bend neki svira, a ja sa njima pevam do ponoći!”

Ali mora da ti je nešto pomoglo da se proguraš?

“Moja upornost, kao i iskrenost koja me je koštala, ali nema veze! To se uvek vidi, kasne i ta pravda i iskrenost, ali sve dođe na svoje! Verujem u Boga, imala sam težak put, sama sam se borila i udala sam se za haromnikaša! On je jedini bio kojeg sam znala iz sveta muzike”.

Udala si se baš mlada?

“Da, sa 16 godina, bio je lep, a ja nevina. Bio mi je prvi muškarac, venčali smo se, dobili divno dete, sad je oženjen i ima finu porodicu”.

Znači, muž ti je pomogao?

“Pa nije! Našla sam ga u toj kafani gde sam bežala iz škole da pevam i zaljubila se! Bili smo u braku pet godina, on je bio neanbiciozan, ali mu ne zameram!”

Da li je bilo varanja?

“Bilo je obostrano, na kraju smo seli i videli da je to bila samo neka mladalačka strast! Nekako sam ja bila isuviše mlada, ma dete, bila mi je samo muzika u glavi!”

Kad su tvoji saznali da pevaš?

“Dugo nisu znali! U to vreme ti je bilo ili si pevaljka ili si konobarica, nema gore, ali ja sam svoj interes i neki talenat isterala, meni je žao što nisam upisala višu muzičku, ali mi otac nije dao. Bio je vrlo strog, mada nisam mu to zamerila. Kad nešto naumim, ja to i ostvarim, ne naravno preko leševa i po svaku cenu, ali sam upornošću i radom sve postigla”.

Da li si verovala da ćeš jednog dana ispuniti svoj cilj?

“Jesam, znala sam da će taj dan doći, verovala sam u Boga, a u ljude najmanje! Sama sam sebi pravila put koji je bio jako trnovit, bilo je tu muke, rada, odricanja, problema, pa sam na kraju ostala sama”.

Šta se dešavalo posle razvoda?

“Ostala sam sama sa detetom, pa je onda Dejan ipak prešao kod oca, pa je trebalo to sve uskladiti, ali naravno, kad su ljudi normalni, nađe se rešenje”.

Da li su te po kafanama spopadale neke budale?

“Pevačice, konobarice i uopšte žene danas se gledaju kao meso za onu stvar, ali to je normalno! Muškarcima je to prva asocijacija kad vide dobru ribu, a ja to jesam bila!”

Pa kako si se branila od njih?

“Imala sam svoj stav, zato su i umeli da prokomentarišu Jao vidi kako je muškobanjasta, gruba… A ja odmah zauzmem stav Ma jebi se materi, to mi je odbrambeni mehanizam, transfomišem se u nešto što se nijednom muškarcu ne bi svidelo, a to je grubost, psovke, i svako onda kaže Ma gde ćeš sa ovom, oće da bije!”

Da li si dosta muškaraca promenila?

“Nisam ja neke recke lupala, to ceo svet zna, išla sam uvek srcem! Kod mene sve mora da bude perfektno, u to vreme sam gledala da frajer ima lepe ruke, lepe zube, da lepo priča, a ne da idem u krevet sa nekim po svaku cenu, to mi se i dan-danas gadi, a kamoli onda!”

Postoji li nešto zbog čega se kaješ? Da li si uradila nešto zarad nekog interesa?

“Morala sam sve da plaćam u životu! Sa minimalnom zaradom sam uspela da izdržavam i sebe, i dete. Zaista, ništa kroz krevet nisam uradila, niti je to bilo potrebno, znala sam da pevam, bila sam dobra riba, sednem, platim šta treba, da li je to reklama, prva ploča, naslovna strana… Platiš brate, a spavaš s kim hoćeš, ko ti se sviđa, imaš emociju. To je sve bilo nakon razvoda, imala sam vezu od osam godina, pa od devet, pa drugi brak! Nisam se kr*sala zarad nekih usluga kao što danas rade pojedini”.

Da li misliš da si mogla da postigneš mnogo više?

“Mogla sam, kako nisam, u ono vreme je bilo kao i u današnje!”

Koliko se današnje vreme razlikuje?

“Razlika je u spidu, brzini, u medijima, u svemu onome što se dešava na globalnom nivou, sve je dostupno, sve je za čas, brzo je, može preko noći sve, sve je na izvolte, sve je od danas do sutra… Drugačije je bilo, sve se znalo i bilo je reda, kad ko nešto snima, šta snima, sada se ne zna časni krst!”

Sad i starlete postaju pevačice?

“Ne bih to da komentarišem, neću ni da pominjem te devojke, neka su samo žive i zdrave, o njima se sve zna, ali nije mi jasno… Pa je l’ postoji u ovoj Srbiji druga profesija osim pevačice?! Ali takvo je vreme, samo ih štancuju”.

Da li je gužva na estradi?

“Gužva je blaga reč, ovo je nepodnošljivo! Koga god da sretnem na ulici, pomislim da je pevačica! Čast izuzecima i zvezdama, ali što je mnogo mnogo je!”

Da li Saša Popović daje prostor i nekvalitetnim pevačima?

“Pa ne znam ni sama šta da kažem, ali ajde… Svako neka radi posao kako zna”.

Kada bi mogla nešto iz svog života da izbrišeš, šta bi to bilo?

“Izbrisala bih taj deo kada sam se mučila i sama sebi gradila put jako težak u svakom smislu, od psihofizičkog rada, borbe, ljudi, da ostaneš normalan, zdrav… Nisam imala normalo studiranje i muzičku školu, nažalost, takva mi je sudbina i šta sad. Ali ničega se ne stidim, a sve laži koje se plasiraju o meni biće demantovane u mojoj knjizi!”

Da li ti je neko od kolega obećao da će ti pomoći, pa te ispalio?

“Nisam ja tražila nikad usluge, ali je bilo podvala, zakaže ti tezgu, pa ti namerno otkaže, bojkotuje te, pa kažu ona ne zna da peva svadbe, kao skupa je! Inače, uvek se znalo ko su ti ljudi i koji su to klanovi!”

Kako si se borila protiv njih?

“Ne može meni niko da određuje gde ću da idem, i gde ću da spavam, kažu mi da moram da spavam po nekim stanovima po Evropi, a ja punim klubove! Stave me u neke sobe gde nas desetoro spava! Pa plati lepo hotel kad ti punim klubove ili mi nađi hotel, a ja ću da platim. Imam stav kad je ovaj posao u pitanju, ustanem ujutru i mirišem na sarmu, ako nisi zamorče i ne slušaš, drugačije se ponašaju!”

A s kim se dobro slažeš sa estrade?

“Pokušavala sam da budem prijatelj svima, sad smo već dojadili i vrapcima na grani što se tiče Zmijančeve, ali nema veze, ja sam se družila sa njom pre baš. Dok je bilo sve u redu, bilo nam je super!”

Šta vam se najluđe desilo?

“Svašta nešto, ja ustanem ujutru, a ona pojela teglu slatkog ili ajvara, baba hoće da nas ubije, pa svaki dan moram da trčim u prodavnicu da donesem teglu nečega da nadomestim, da bude stanje isto”.

Je l’ istina da je menjala dosta momaka?

“Imala je uvek dobre frajere jer je bila ribetina! Šta znam, imala je veze koje su trajale… Po mesec dana”.

Bolji si odnos imala sa muškarcima?

“I sad imam bolji odnos sa muškarcima nego sa ženama, zato što nam se energija poklapa, kod njih nema zavisti i ljubomore”.

Da li je tačno da si raščerupala devojku koja se viđala sa tvojim mužem?

“Osetila sam da postoji neko muvanje između njega i neke plave visoke, a kada su preterali, sačekala sam ih ispred nekog kluba, njemu sam se obratila i rekla Je l’ ti znaš da imaš dete kod kuće, a ona mi je odgovorila Šta ima veze, neka dete spava, i ja se okrenem i kažem joj Ma mamu ti je*em sad ću da ti ja pokažem, raščerupala sam je celu, a on je samo ćutao”.

Kakve su bile reakcije kolega kad si otvorila kafanu?

“Neki su mislili da mi donose pare, a svi su oni imali svoje honorare, bili su plaćeni kao da se ne poznajemo, kod mene posao mora da bude dobro plaćen! Lisica kad ne može da dohvati grožđe, kaže da je ljuto!”

Da li ti je neko rekao Zorice, šta ti je to trebalo da otvaraš tu kafančinu?

“Bilo je podeljenih mišljenja, neki su rekli svaka ti čast, a ja kažem ništa to nije slučajno! Inače, razočarali su me i te kako neki ljudi, ne plaćaju piće, lažu, podmeću”.

Da li si u kontaktu sa Bobanom Bajkovićem, bivšim golmanom Crvene zvezde?

“Da u korektnim smo odnosima, on se oženio, ima i ćerku, ja sam ga lično upoznala sa Milenom, ostali smo i dalje prijatelji, sve druge priče padaju u vodu, zaljubljeni smo bili, ali ništa nismo imali”.

Pa kako, a bili ste zaljubljeni?

“Bila sam svesna razlike u godinama, tako da smo sve uspeli da prevaziđemo!”

Šta njegova žena kaže na sve to što ste vi imali a sad je ona sa njim?

“Mi se družimo normalno, ona zna da tu ništa nije bilo, a ja sam ih i upoznala”.

Da li veruješ u crnu magiju?

“Da, verujem baš, 60 posto je crnomagijaša, čuvam ih se!”

Da li si išla kod vračara da vidiš da li ti je neko umešao prste u život?

“Nisam, ja idem u crkvu i molim se Bogu, najcrnja magija ne može protiv Boga”.

Svašta ti se teško izdešavalo u životu, počevši od detinjstva, pa dalje kroz život… Da li si nekad pomislila da ti je sve neko smestio?

“Kada sam saznala i sklopila neke kockice, posetila sam čoveka koji je mnogo jak i skida te magije, pa ako mi zatreba ponovo, otići ću kod njega! Moram da s odbranim, čoveče!”

Da li si pomislila nekad da su ti nabacile crnu magiju Vesna Zmijanac ili Snežana Đurišić? Svi znamo da su ti one neprijatelji?

“Ha, ha, ha! Nisam, nisu mi pale na pamet što se tiče toga, niti me zanimaju! Šta one mogu, ne mogu ništa bre!”

Kažu da Vesna Zmijanac ima opasne oči, nikad se ne zna?

“Ma bre ona ima prelepe okice ima! Umreću od smeha, meni se se*e od nje i kaki mi se, proliv dobijem kad je se setim!”

Da li bi bila u žiriju Zvezda Granda kada bi te Popović pozvao?

“Ne znam da li bi mogla to da komentarišem, zato što ja ne mogu da se foliram, to bi bilo mnogo grubo, a da glumim majku Terezu, ni to ne mogu!”

U kakvim si odnosima sa Brenom?

“Korektnim, kad se vidimo jednom u 10 godina, pozravimo se i to je to”.

Da li si doživela da ti neko od koleginica umeša preotme nekog muškarca?

“Pa bilo je, imala sam tu jednu vezu devet godina, pa dođem na nastup sa njim, neki koncert, a koleginice zinu u njega, bio je super dasa!”

Šta si najluđe uradila za nekog muškarca?

“Ja kad se zaljubim, ja nisam normalna, omršam, odletim, stavim prst na kartu, sednem na avion, odletim, odoh i na kraj sveta! (smeh) Ne mogu da kontrolišem mozak! Jednom sam otišla u Čikago jer sam dobila informaciju da mi je tamo simpatija, a kad sam stigla, kažu mi da je čovek u Kanadi!” (smeh)

Gde si imala najluđi seks?

“Na haubi po kiši! Šta ću, prije*alo mi se!”

Da li si se nekad snimala?

“Ne, nikad u životu, ja te porniće nikad nisam volela u životu!”