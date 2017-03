Zorica Marković: I ja bih Mrku, al’ mi ne da Bekuta!

Zorica Marković otkriva da joj se sviđa Milutin Mrkonjić, ali da nikada ne bi pokušala da ga smuva da se ne bi zamerila koleginici Ani Bekuti.

“Mrka je mnogo dobar dasa jer je simpatičan, ima pare i veoma je zanimljiv. Vidi, nije da ne bih volela da ga imam! Međutim, nisam ja u tom filmu. Zaista ga poštujem kao čoveka jer mi je drug i uvem sam otvorena s njim. Lepo se nosi s popularnošću, treba izdržati to što i on jednim delom pripada estradi. To sam mu otvoreno rekla. Moja draga Ana Bekuta i on su odličan par i samo slepi ne mogu da vide njihovu ljubav. Daj bože da ima još Mrka za ove pevačice koje su ljubomorne na Bekutu. Neću ih imenovati, same će se pronaći”, rekla je Zorica za “Kurir Stars”.