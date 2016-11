Zorica Marković iskreno za STAR: Brak Darka Lazića je čista farsa, a Radi Manojlović je uvek potreban neki muškarac!

Zorica Marković uvek je bila bez dlake na jeziku, pa tako i sada za STAR komentariše aktuelnosti na estradi i otkriva pravi razlog netrpeljivosti između Snežane Đurišić i Ane Bekute i objašnjava da je ponosna što ona svoje ime nikada nije gradila preko tuđih leđa, pa to ne dozvoljava ni svojoj deci.

Ostvarila si se na svim poljima, još samo da postaneš baba kao Vesna Zmijanac.

“Sve što mi Bog podari, zadovoljna sam. Ništa ne očekujem, znam da radim i da se borim. Odmah da kažem da ja nisam nikakva bogomoljka, već verujem u tu neku višu silu, pa neka sve ide svojim tokom. Moje sinove ne zanima estrada, oni su miljama daleko od tog sveta, tako da sam sigurna da nikada neće biti polemike u medijima zbog njih. Nikada nisam želela da mi deca budu deo estrade, niti da se dave u estradnom mulju”.

Kako onda komentarišeš Brenine sinove, oni su uveliko u tom, kako kažeš, estradnom mulju?

“To je odvratno! Ta deca su žrtve majčine karijere, žrtve medija, čega god da su, to svakako ne valja. Oni treba da imaju svoj svet i svoj život daleko od septičke jame, daleko od estrade. Ja sam preponosna na svoje sinove svaki put kada u novinama naiđem na dogodovštine iz života dece mojih kolega i koleginica”.

Da li pratiš muzička takmičenja, “Pinkove zvezde” i “Zvezde Granda”?

“Povraća mi se od svega! Pratim kada imam vremena i ne znam u čemu je poenta pljuvanja Farme i njoj sličnih formata kada su članovi žirija oba pomenuta takmičenja daleko veće rijaliti zvezde, samo što toga očigledno nisu svesni”.

Na koga i šta konkretno misliš, na Daru Bubamaru?

“Ma ne na Daru konkretno, što se nje tiče, totalno me je iznenadila. Ona je potpuno okej, dobrica je, drago mi je što brani svoju profesiju i što je zanimljivo, ona se odlično nosi i sa porno skandalom, nju ništa ne može da poljulja. E jedino što me brine ta njena frizura napušteni vinograd, mislim da pod hitno mora da promeni frizera”. (smeh)

Kako se snašla Zorica Brunclik, da li je opravdala očekivanja?

“Ona je uvek bila bez dlake na jeziku, obrazovana žena, načitana i uvek na nivou zadatka i što se tiče kritike, i hvale. Ona je po mom mišljenju čista desetka, bar što se tiče njene pozicije u tom žiriju”.

A Dragana Mirković?

“Kod nje sve može. Šta nju boli uvo za sve. Ona je sve uradila u životu, obezbedila i unučiće, i šta sada njoj treba da nekoga kritikuje ili napada, iskreno govorim. Ona je takva kakva je i ne verujem da je od nje neko i očekivao sad tu neku žestinu i žustru raspravu zarad gledanosti”.

Pa ko ti onda nije po volji, Aleksandra Radović?

“Filozofira previše. Koga bre zanima da li neko peva ton niže ili više, gornja laga ili donja laga. Pusti bre decu neka pevaju, čemu ta njena predavanja. Poštujem je kao pevačicu, ali neka se seti samo da ni Đorđe Balašević ne peva, pa ima karijeru ili estradni šaptači Dino Merlin i Oliver Dragojević, ljudi ubijaju na sceni, ali svi znamo da nisu neki vrsni izvođači”.

Šta misliš o transferu Šabana Šaulića u “Pinkove zvezde”?

“On meni nikada nije zanimljiv, čovek je dobar pevač, ali mi nije jasno čemu grabež oko njega kad ne pruža ništa u tim emisijama. Popovića boli ona stvar za Šabana, kao i za sve nas. Čovek je gigant, može da ih menja sve kao šahovske figure. Sve ih ima u šaci, i čestitam mu na tome, on je kralj”.

Kako tebe niko ne zove da žiriraš, britkog si jezika i vrlo si kompetentna.

“To su sve gospoda, oni su druga klasa, ja nisam za njih ni pevač ni kvalitet, ja sam za njih niko i ništa. Oni su bogom dani, ja ne znam ništa, u tim žirijima vam je sve po principu dođeš mi, dođem ti. Mene i da su zvali, nikada ne bih pristala na to, jer se ne uklapam u te kalupe”.

Kako se Viki uklopila u celu tu priču?

“Ona me je iznenadila, odlična je. Bori se za reč, za stav, ona poput Dare brani svoju profesiju i ne libi se da kaže ono što zaista misli. E sada, da li je to ispravno ili ne, manje je bitno”.

Marija prednjači u iskrenosti, zar ne?

“Apsolutno! Ona je drug, brat, prijatelj, pevačina, može i da kaže i da oceni. Eto, ona je primer da nije došla do toga gde je sada zato što je dobra pička, svaka joj čast na tome. Ima pravo da sve kaže svakome bez obzira što mnogi iz žirija mogu da je rode. Pored Bekute i Bosanca ona je najkompetentnija definitivno”.

Misliš da će Mariji naštetiti lezbo skandal sa Elenom Karić?

“Ne mislim da će joj naštetiti niti da će je poremetiti. Ljudi vole Mariju, fura svoj fazon, opušten je lik, talentovana je! Ako je njoj dobro da se mazi, voli, liže i zadovoljava sa nekim tamo ženama, neka je, to je njihova stvar. Ako su one odabrale tako, neka ih, pustite ih neka se vole, neka furaju i guraju, to za mene nije nikakav tabu. Svako ima svoj svet i svoj put!”

Kažeš, Bekuta ti se dopada kao član žirija? Šta misliš što je zovu majka Tereza?

“Bekuta je odlična i sada za razliku od prethodnih sezona ima svoj stav i veoma to dobro i smireno radi, bez trunke glume ili bilo kakvih dokazivanja i prepotentnog ponašanja. Ma meni se najviše od svih njih iz žirija najviše sviđa tajanstvena ličnost, to mi je šou pravi. Popović je opet kažem maher, napravio je svoj lični rijaliti, jer iste likove gledamo godinama svakih sedam dana kako troše svoju energiju i imena zarad šoua i rejtinga”.

Snežana Đurišić sedi pored Popovića, zamenila je Brenu, kako ti se njena uloga dopada?

“Malo se kur*i Snežana, ko veli, ja sam sada tu pozicija, ma dobro, to narod vidi kao titulu, ali za mene to ništa ne znači. Ona jeste kompetentna, ali ne mislim da je bogom dana ako sedi pored Popovića, pa zar nije tako? Oseti se ta njena večita netrpeljivost prema Bekuti, tu joj ni titula ne pomaže da sakrije, vidi se to, vidi narod. I da se nisu novine bavile njihovim sukobima koje kriju kao zmija noge, u vazduhu lebdi sve”.

Da li ti možda znaš nešto što mi ne znamo u vezi s tim sukobom ili pričaš na osnovu onoga što vidiš dok ih gledaš u emisijama?

“Ma ne, ne bavim se njima dvema, ali mislim da Đurišićka Bekuti neće oprostiti što je pored sebe imala ministra, bode njoj Mrkonjić oči rekla bih ja. Jedino i Sneška da nađe nekog bivšeg ministra, pa da budu ravnopravne i da nestane netrpeljivost. Mnoge bi htele da budu gospođe ministarke!”

Đurišićka je ipak došla na Bekutin koncert koji je nedavno održala u “Sava centru”.

“Odvratno mi je to, ili pričamo ili ne pričamo, ili te poštujem ili te ne poštujem. Šta to znači doći na nečiji koncert tek da bi bio viđen, pretpostavljam da je to razlog njenog dolaska, ako već imaju takvu relaciju kakvu imaju. Mada se oni u jatima kreću, pa ko zna, ima i ovoga, možda Sneška ne voli da priča sa Bekutom, ali voli da je sluša dok peva!” (smeh)

I Ana i Rasta su u žiriju emisije “Ja imam telanat“!

“To je i očekivano. Njih dvoje su sasvim nešto novo, mislim Rasta je nešto novo u muzičkom i bilo kom smislu dok je Ana već pokazala i dokazala svoje ime. Volim eksperimente i super mi je ta ideja da se učmala imena koja godinama sede u svim mogućim žirijima konačno zamene novim i svežim”.

Rasta je jedan od retkih koji je javno priznao da je koristio opijate. Šta misliš o tome?

“Ko se sve drogira, pa ništa, droga je zavladala u svim sferama, nemojmo se praviti ludi. Njegovo pravo je da prizna ili ne, da konzumira ili ne, da se skida sa droge ili ne skida, tako se živi danas, sve je otišlo u pičku materinu. Mi pokušavamo da budemo Amerika, ali kad na vrbi rodi grožđe, e tada ćemo to i biti. Do tada gledajmo te emisije i Rastu i ne znam koga još, super nam je!” (smeh)

Darko Lazić i Ana Sević se na sve načine trude da svoj brak predstave kao idealan, iako mnogi tvrde da su pukli…

“Sve je to čista farsa i reklama, ko još njima veruje. Darko peva i radi u fulu, čovek živi rokenrol, pomaže očigledno svojoj ženi da izađe iz anonimnosti. Imaš ljudi koji veruju u to što oni kažu, ali sve je to providno, nema tu istine ič, Darko je ženskaroš i to svi znamo, Ana to izgleda nije prihvatila, ali kako i da prihvati takav život, on je inače dobar dečko i volim ga kao svoje dete”.

Kakav marketing treba Tanji Savić da se vrati u estradni vrh?

“Kakva šteta za tu ženu! Ja mislim da njoj ni bager ne može da pomogne, jako mi je žao, sve je uslove imala da prođe odlično u životu, ali nešto kod nje postoji što jede kokoši u mraku, teško će se vratiti, jer dugo traje taj njen loš period. Da li je to njena sudbina ili nemanje sreće, uglavnom ne valja, šteta velika za nju”.

Braja kaže da Prijovićka može da preuzme tron Ceci Ražnatović, šta ti misliš o tome?

“Ceca je od početka do dana današnjeg bila top, i to se poštuje, ali mala Aleksandra je mnogo lepa, mnogo dobro peva i uz dobar tim može daleko da dogura. Njen kvalitet je od Boga dat i mislim da njoj naslovi i pisanja samo daju vetar u leđa. Ona pleni preko ekrana, ali da ne peva tako dobro, džabe bi joj bila i Brena i Boba i Filip, mada ne mogu da kažem da bi to svakako išlo sporije da oni ne stoje iza njenog imena”.

I Rada Manojlović je stalno u žutoj štampi, gde je tu zapelo, pa ju je Prijovićka prešišala?

“Rada se iskompromitovala sa tim Harisom, Milanom, Perom, Žikom, Lazom, da li je moguće da ona sama nije umela da gazi, već joj uvek bio potreban neki muškarac da je spajaju sa njim. O njenoj pesmi niko ne priča, nema žena hit, ali svi samo pišu o njenim momcima. E sad, da njoj to smeta, zaustavila bi to ona, ne bi vešto izbegavala da priča o njima već sve nešto naokolo priča. Što Šešelj kaže, počeće iz veš mašine da izlaze njeni momci”.

Lepa Lukić je pevala u “Sava centru”, da li si išla na koncert?

“Zvala sam Lepu nakon pljačke jer gledam da se svima nađem u takvim situacijama, što je normalno i ljudski i rekla mi je da mi je ostavila karte, ali ne bih ja iskreno išla tamo. Meni je dosadno da slušam Lepavu, monotono mi je to, uz sve dužno poštovanje. Ja volim da odem na Čolu, Bijelo dugme i to da budem među običnim svetom, a ne da glumatam nešto u tim VIP ložama”.