Zorica Brunclik se posvađala sa Amidžićem u njegovoj emisiji! (video)

Zorica Brunclik gostovala je kod voditelja Ognjena Amidžić i odmah se posvađala sa njim.

Njoj se nije svidelo kada je Ognjen nju, Dženana i Kemiša predstavio kao “ljude koji su otvorili emisiju”, pa mu je odmah skrenula pažnju da do sada nikada nije najavljena na ovakav način.

“Prvi put tokom cele svoje karijere doživela sam da me neko najavi sa “ljudi”… Ali, za sve postoji prvi put. Nalupetao si se, katastrofa“, kazala mu je Zorica, a Ognjen je pokušao da popravi grešku:

“Za razliku od Milana Kalinića, ja nemam nikakav konflikt sa tobom”.

Naravno, ovo je bila uvertira za priču o svađi vodtelja Pinkovih zvezda i Zorice Brunclik.

“Plakala sam za sve pare, povredili su me, to nije šala. Mada, možda sam i ja pogrešno shvatila. Ja sam mislila da voditelj ima ulogu da najavi i odjavi, a ne da se raspravlja sa nama i meša nam se u odluke. Nismo mogli da se zaustavimo, pa se ni ja nisam zaustavila u plakanju. Ipak, idemo dalje. Ja sam najosetljivija. Mnogo sam emotivna i kada me neko povredi, kada je zlonameran tako reagujemo. Sve što ja uradim, meni se zamera, a kada to isto uradi neko drugi, to je OK”, rekla je ona na ovu temu.