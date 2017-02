Zorica Brunclik ovo nikada neće zaboraviti Željku Joksimoviću! (video)

Zorica Brunclik je u Pinkovim zvezdama otkrila da Željku Joksimoviću nikada neće zaboraviti jednu stvar.

Naime, kandidat Petar Barović iz Vrbasa otpevao je Željkovu pesmu ”Leđa o leđa”, nakon čega je žiri bio oduševljen.

“Neko je rekao da ne treba dirati one koji su poput najvećih zvezda u našoj zemlji, tako da ja ne bih to poredila sa Željkom Joksimovićem, njemu kapa dole. Ali ono što želim da napomenem jeste da se zahvalim Željku Joksimoviću jer u trenutku kada smo imali peh sa studijom, on je nazvao Miroljuba i rekao ”Kemiš, sve što ti treba, ako treba da miksaš, izvoli, moja su ti vrata otvorena kad god hoćeš”. Pozdrav za Željka Joksimovića”, rekla je Zorica Brunclik.

