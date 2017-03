Zorica Brunclik: Izašla sam iz siromaštva i postala poznata samo zahvaljujući ovom čoveku!

Zorica Brunclik, koja sprema veliku turneju po Srbiji, ispričala je kako je počela da peva i da je Bora Spužić Kvaka gurnuo u estradu i spasao siromaštva.

“Mene je Bora Spužić Kvaka gurnuo, doveo me je u beogradsku estradu, prvo da se pokažeš u kafani, pa posle koncerti. Nije on mene lansirao. On je jedan od najvećih imena na estradi u tom nekom periodu. Sećam se scene u Mostaru, gde je bilo 20.000-30.000 i nas dvoje smo u kolima ljudi, jer je on mene čuvao, i kako ulazimo na stadion jer je imao dozvolu da u stadion uđe kolima zbog noge. I mi smo došli, a masa je podigla njegov fijat na rukama, ceo auto, i nosili su nas s ruke na ruke do bine”, ispričala je Zorica.

“Vrapci sa grane znaju da sam ja potekla iz siromašne porodice, i moja baka i njegova majka su se viđale na pijaci i razne priče su razmenjivale i ja sam išla sa njom. I nekako sam se spontano nametnula, da uđem kada on dođe. Jer njegov fijat je uvek bio prepun. I tako ja slučajno-namerno sam tu. Nikada nije odvajao sirotinju. On je u meni prepoznao nesrećno biće koje je samo dete. Mene i njegovu ćerku je stavio u taj fijat, doveo u Beograd, i od gaća, cipela, do jakni isto nam je uzimaoč. Ja nisam htela da skinem to kući. Legla sam i pipala sam bundicu, mazila”, ispričala je Zorica svoj prvi susret sa Kvakom.

“Ta beda je sve bila veća i on je rekao “Slušaj, sine, ajde ti u pevačice, da pomogneš svojoj porodici i sebi. I da se ne mučiš, jer ti imaš talenat”. Kao slučajno sam pevala. Pevala sam jer je to bila sirotinjska zabava. Moji sede, gledaju u mene i ja pevam i ne zaustavljam se. Kod pokojnog dede, sećam se, sednje ispod ogromnog stola i deda mi je rekao da pevam i da će mi davati lula bombone sve dok pevam, pa su se tako u jednom trenutku sve te bombone slepile da je čekićem trebalo da se razbiju da bi se jele”, prisetila se Brunclikova.

“On je zaslužan za moj uspeh, za moje ime, a i Novica Urošević je veoma zaslužan za moj uspeh koji je napisao mnogo mojih hitova”, dodala je Zorica u emisiji “Dobro jutro, Srbijo” sa Milomirom Marićem, prenosi “Kurir”.