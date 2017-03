Zoran Kalezić i Irena Milonjić ekskluzivno za novu “Gloriju”: Naše tajno venčanje!

Crnogorska legenda narodne muzike Zoran Kalezić (67) stao je na ludi kamen u sedmoj deceniji života izgovorivši sudbonosno “da” Ireni Milonjić (53), inženjerki sa kojom je tri godine u skladnoj vezi. Par nije krio sreću što ih je život nagradio velikom ljubavi, budući da oboje iza sebe imaju po jedan brak i dvoje odrasle dece. Ipak, Zoran smatra da se ovakva ljubav ne dešava tek tako, već da se mora zaslužiti.

Njih dvoje su se venčali u društvu kumova, matičara i gosta iznenađenja, dugogodišnjeg Zoranovog kolege i prijatelja Žutog Serhatlića, koji je uz harmoniku pevao za njihovu dušu.

“Samo nas je šestoro bilo na venčanju. Hteli smo da sve prođe što tiše, bez pompe, jer smo odrasli ljudi i u našim godinama nije baš kulturno da se pravi cirkus od toga. Moj kum Radenko Radojičić, koji drži kultni restoran “Maša” u Podgorici, napravio nam je bajkovitu atmosferu kao da smo u Rimu. Pored njega, tu je bila i matičarka, kao i kuma Zorica Kovačević, koja je godinama čikala Irenu pitanjima “da li joj je vid slab i ima li problema sa glavom kada je sa mnom”. Mnogo je smešno što je ona odnedavno direktorka KBC-a Podgorica, pa te opaske sada dobijaju šire značenje. Posebno sam se iznenadio kada sam video Žutog Serhatlića. Pitao sam ga ima li neku “tezgu” kad je tako sređen, ne sluteći da je baš on dar i iznenađenje od mog kuma. Uzeo je harmoniku i počeo da peva pesme koje diraju dušu, kako samo on to zna”.

