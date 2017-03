Zoran Kalezić: Irena je vratila život i toplinu u moj dom, promenila me i učinila srećnim čovekom

Crnogorska legenda narodne muzike Zoran Kalezić (67) stao je na ludi kamen u sedmoj deceniji života izgovorivši sudbonosno “da” Ireni Milonjić (53), inženjerki sa kojom je tri godine u skladnoj vezi. Par nije krio sreću što ih je život nagradio velikom ljubavi, budući da oboje iza sebe imaju po jedan brak i dvoje odrasle dece.

Ljubav im se desila tiho. Jedan nenadani susret pretvorio se u romansu sa srećnim krajem.

“Ne verujem u slučajnosti i smatram da sve u životu mora da se zasluži, pa i sreća. Irena me je zatekla u fazi kada sam bio umoran od svega, istrošen od života, Amerike, tuge, sreće, lutanja. Vratio sam se u svoj rodni kraj, Kosovi Lug, odakle sam potekao i gde sam sagradio divnu kuću za sebe i za naslednike shvativši da nikad ništa preko tih planina što me okružuju i nije bilo moje. Stalno sam govorio da “žensko uvo neće u moju kuću više”. I onda sam upoznao Irenu, koja je vratila život i toplinu u moj dom, promenila me i učinila srećnim čovekom”, rekao je Zoran za “Gloriju”.

Mladenci su se upoznali pre tri godine na otvaranju lokalnog kluba gde je Zoran bio specijalni gost.

“Te noći desilo se da sednem pored Irene, divne i prijatne žene, prave dame, koja se već na prvi pogled izdvajala od drugih. Pohvalila je moju zavidnu karijeru i rad, to što sam respektovan “među svojima”, a ja sam joj na sve te reči samo odgovorio da sam pravi “crni kukavac”, koji živi sam sa kerušom Majom u Kosovom Lugu i da nemam bukvalno sa kime kafu da popijem. Otvoreno mi je dala do znanja da sumnja u moju priču i ja sam je pozvao da dođe da se uveri kako skromnim životom živim. I danas se kroz šalu prepiremo o tome ko je kome prvi tražio telefonski broj, ali važno je da je Irena posle mesec došla da vidi moj dom, i da se uverila u moju priču. Nakon četiri-pet nedelja predložio sam joj da se preseli kod mene”.

Njih dvoje su se venčali u društvu kumova, matičara i gosta iznenađenja, dugogodišnjeg Zoranovog kolege i prijatelja Žutog Serhatlića, koji je uz harmoniku pevao za njihovu dušu, piše “Gloria”.

“Kada me je matičarka pitala da li pristajem da uzmem Irenu za svoju zakonitu suprugu, prekinuo sam je na pola i povikao “Uzimam je zauvek”. Nastao je smeh. Matičarka mi je rekla da još nikada nije čula da je neki Crnogorac tako siguran u svoju odluku. Ja jesam. Ovo je ljubav do kraja života i ništa više ne tražim. Samo da su nam deca zdrava, da budu srećna zbog nas, jer nismo sami, da dobijem unuka početkom leta i da konačno zaokružim svoj život”.