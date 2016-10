Zna se ko je gazda u kući! Lepa Lukić: Kad bi mi se muž petljao u karijeru, odmah bih ga napustila!

Pevačica Lepa Lukić već 16 godina uživa u ljubavi sa biznismenom u penziji Milanom Milanovićem, a javnosti ga je predstavila tek pre tri godine. Iako ne želi da priča o ljubavi sa čovekom koji je godinama radio u Kanadi, pa ga je uspešno krila, sada, kada je Milan u penziji, mnogo češće su zajedno, jer se njen dragi vratio u Srbiju.

Dok Lepa peva po belom svetu, Milanović, kako saznajemo, uglavnom uživa u Jagodini.

“U mom braku je sve kako treba, ali ne volim mnogo da pričam o mužu i da ga eksponiram. Je l‘ treba da ga metnem na tacnu da ga svima pokazujem? Nismo mi balavci, ne treba nam to. On se ne meša u moj posao, to je dobro i mi tako funkcionišemo. Kada bi mi se mešao, mi ne bismo sastavili ni dva meseca. Hvala bogu, on voli da ja pevam. Često kaže: “Ja bih bio najveći grešnik kada bih rekao da ne možeš više da pevaš“, na šta mu ja odgovorim: “U tom slučaju me više ne bi ni imao“, iskrena je bila Lepa i time otkrila razlog zbog kojeg bi odmah podnela papire za razvod.

Lepa otkriva da nikada nije volela da bude u vezi sa nekim od svojih kolega.

“Nikada nisam volela da budem sa muškarcem sa estrade, pevačem ili muzičarem. Uvek sam volela obične ljude koji nemaju veze sa estradom. To je kratkog daha, bude puno ljubomore, a i nisu mi se nikada dopadali ljudi iz moje branše“, otresita je pevačica.

Lepa je do sada bila u četiri rijaliti šoua – “Dvoru”, “Farmi”, “Parovima” i u “Velikom bratu”.

“Zovu me, a ja biram gde ću. Ako mi odgovaraju uslovi, ja odem. Podrazumeva se da moraju dobro da me plate, zbog čega bih drugo ušla?! Ne idem tamo da pravim ime ili da gradim karijeru, to imam. Za ponude koje dobijam mnogi bi dubili na glavi. Baš me briga ko je sa mnom tamo. Ko hoće da se tamo čepi, neka se čepi, ja neću“, objašnjava Lukićeva za Alo.