Život pre Severine: Jelena Žeželj bila je velika ljubav Igora Kojića, ali nije mogao da joj oprosti porno film!

Igor Kojić je od septembra 2015. godine u braku sa Severinom, a nekada je druga žena bila u njegovom životu.

Na spisku devojaka Igora Kojića nalazi se i Jelena Žeželj, koja mu je navodno bila velika ljubav.

Njih dvoje bili su veoma dobri prijatelji, nakon čega se rodila ljubav, te su vezu započeli 2008. godine.

“Toliko su svi mislili da smo u vezi i toliko su nas novinari proganjali da smo se često šalili kako ćemo se i stvarno smuvati. Inače, bili smo veoma dobri drugovi i stvarno nismo razmišljali o tome da uđemo u vezu. Sve se desilo spontano”, rekla je svojevremeno Jelena.

Međutim, njihova veza nije potrajala, a uzrok raskida bilo je pojavljivanje Jeleninog porno-snimka.

“Kada smo raskinuli, Igor me je mnogo razočarao, i nismo bili u kontaktu. On bio je moja prva prava ljubav i tačno je da smo obnovili kontakt. Ponovo sam mu dozvolila da se približi mom srcu, ali videćemo u kom pravcu će to ići”, rekla je 2014. godine nekadašnja voditeljka.

Sa druge strane, i Jelena je, nakon Igora, pronašla svoju ljubav sa Nemanjom Seležanom, sa kojim ima sina i živi u Americi, tačnije u San Dijegu.