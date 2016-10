Žera kritikuje Merlina: Pljuje po Beogradu, pa onda tu drži koncerte! Baš je glup!

Dražen Žerić Žera, frontmen grupe “Crvena jabuka”, kaže da je Dino Merlin veoma glup i bahat kad može da pljuje po Beogradu, pa da onda u našem glavnom gradu drži koncerte.

Poznati muzičar šokirna je činjenicom da Edin Dervišhalidović blati Srbe, pa da od njih zarađuje novac:

“Dino Merlin je endem! Ako je on zabranio unošenje zastava na koncert u Areni, onda je on glup kao noga. Kad su bile one nesrećne godine, svi znaju šta je pričao o Beogradu, ali hvala Beogradu što mu je napunio Arenu”, kaže Žera za Informer.

Draženov odnos sa Merlinom je zahladneo početkom devedesetih, za vreme rata u Bosni. Pevač “Crvene jabuke ” priznaje da mu se tada zgadilo ponašanje poznatog kolege, ali ne želi detaljno da priča o tom periodu.

“Ne bih ja o Merlinu da komentarišem previše. On je meni svoje lice pokazao u Sarajevu tokom rata. Posle takvih stvari o kojima nerado govorim, ne bih pričao mnogo o njegovom ponašanju. Skidam mu kapu zbog nekoliko dobrih pesama, a za sve ostalo treba da zahvali bogu što se našao na “pravom mestu u pravo vreme”. Devedesetih je znao pod koju zastavu da stane i zato je napravio karijeru”, ispričao je između ostalog Žera za ovaj dnevni list.