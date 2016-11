Žena ambasadora Poljske je ludela za Čolom… A kada se oženio, na suprugu Aleksandru bili su ljubomorni svi od Vardara do Triglava! (video)

Mnogi mlađi, slađi pevači harali su, haraju i haraće našom muzičkom scenom, ali žene uvek na kraju kažu – Zdravko Čolić!

Tako ste i vi, drage dame, na naše pitanje ko je oženjeni zavodnik na našoj estradi koga biste rado “razvele” u najvećem broju odlučile da je to baš on, legendarni Čola.

Čak 40% vas glasalo je za njega, dok je drugo mesto i 30% pripalo Aci Pejoviću, a zatim 19% Željku Joksimoviću. Preostale glasove podelili su Željko Vasić i Aca Lukas.

Vi ste rekle da je Zdravko bio i ostao šmeker broj jedan, a evo i zbog čega…

Zdravko Čolić je rođen 30 maja 1951. godine u Sarajevu, a mnogi za njega kažu da je domaći Tom Džons.

Čola je najavio sjajnu karijeru predstavljajući Jugoslaviju na Pesmi Evrovizije 1973. godine sa pesmom “Gori vatra”, ali, iako, ta pesma nije dobro prošla kod žirija, postala je vanserijski hit.

Ubrzo nakon toga, Kornelije Bata Kovač, pozvao je Čolu u “Korni grupu”, pa se s razlogom može reći da je baš on “muzički otac” Zdravka Čolića.

Međutim, Bata veoma brzo shvata da Čola nije pevač za grupu, već da je fenomen sam po sebi, i napisao mu je pesmu “Produži dalje” i tada je sve krenulo uzlaznom putanjom…

“April u Beogradu”, “Ti si mi u krvi”, “Podlugovi”, “Zvao sam je Emili”, “Ruška”, “Oj, djevojko, selen velen”, “Oktobar je, počinje sezona kiša”, samo su neke od pesama koje su zajedno uradili Kornelije i Zdravko Čolić.

Koliko je Čola imao ogromnu popularnost, naročito među pripadnicama lepšeg pola, govori i anegdota, o kojoj je svojevremeno pisao mondo.rs.

“Ambasador Poljske bio je u kafani na Dedinju, kad je u nju ušao Zdravko Čolić. Ambasador je pitao konobara: “Da li je to Zdravko Čolić?”, a kada je dobio potvrdan odgovor, ambasador je ustao i prišao pevaču da ga upozna i zamoli za autogram, jer je njegova žena luda za njim. Čola ga, naravno, nije odbio, a onda je sa polljskim ambasadorom ostao u društvu do istnih sati”.

U jednom trenutku ambasador je pitao Čolu da li bi mu učinio uslugu – da se javi njegovoj supruzi, jer ga zaista obožava.

Prestravljena i bunovna žena (ipak je bilo prilično kasno ili prilično rano – kako želite), najpre je pomislila da se njenom suprugu nešto dogodilo, a onda je ambsador predao telefon Čoli, koji je otpevao stih jedne od pesama koje izvodi.

Kasnije tokom dana, poljski ambasador se čuo sa svojom suprugom, koja mu je rekla:

“Dragi, znaš šta sam sanjala? Da me je zvao Zdravko Čolić!”.

Ambasador je prasnuo u smeh”.

Kada se oženio, na njegovu suprugu Aleksandaru bili su ljubomorni svi od Vardara do Triglava.

“Svaki muškarac voli da neko brine o njemu. Mislim da je to bilo presudno. Upoznali smo se davnih dana u Makarskoj, Aleksandra je studirala u Beogradu, nastavili smo da se viđamo, s vremenom smo počeli da se zabavljamo. Osvojila me je jednostavnošću i privrženošću. Posvetila mi se, misli o meni, brine, sekira se… Čovek nekako prepozna osobu koju bi opet rado video, uhvati neku emociju koja bez reči govori da joj je stalo do njega. To ne mogu da objasnim jer može pred tobom biti najlepša i najpametnija žena a da jedva čekaš da odeš od nje. Viša sila određuje zašto su neki ljudi zajedno, a drugi nisu. Sandrina i moja aura su se prepoznale, to je verovatno bilo sasvim dovoljno za ulazak u neku novu dimenziju”, rekao je Čola u Intervjuu za Hello.

Iz njihove ljubavi rodile su se dve ćerke Una i Lara.

Iako još uvek nijednu pesmu nije posvetio svojoj supruzi, Zdravko bi voleo da to učini u budućnosti…

“Smatram da čovek nikad ne bi trebalo da bude u potpunosti zadovoljan sobom. U našoj je biti da stalno istražujemo, osluškujemo, tragamo za izazovima. Ako ništa drugo, u prijateljstvima, putovanjima, čitanju. Kao i svaki čovek, uvek težim nečemu novom. Po tom pitanju nimalo nisam inertan. Mislim da ću kopkati dok živim i trepćem”, ukratko je sebe opisao Čola u inervjuu za Hello i naveo po kojoj pesmi bi voleo da ga pamte sve žene sveta:

“Pjesmo moja” nosi posebnu energiju, ona je svojevrsna oda radosti, moto življenja – “Pjesmo moja, već si na poletu, pozdravi mi sve na ovom svijetu, pozdravi mi slavlje i golube, i sva srca što se silno ljube”.

Dakle, po ko zna koji put pokazalo se da godine nikada nisu bile, niti će biti prepreka da Zdravko Čolić slama ženska srca i bude jedan od najzgodnijih i najšarmantnijih pevača sa naših prostora.