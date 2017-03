Željko se u Atini “zagreva” za nastup u Londonu (foto)

Željko Joksimović održaće svoj prvi koncert u Londonu 24. marta u dvorani “Troksi”, a pre toga, 11. marta, očekuje ga zajednički koncert sa Adonisom Remosom na “Atinskom muzičkom festivalu”

Karte za nastup “gospodara balkanskih balada”, kako su Joksimovića označili evropski mediji posle osvajanja drugog mesta 2004. godine na “Evrosongu” u Istanbulu sa pesmom “Lane moje”, koštaju od 30 do 50 funti (od 4.336 do 7.227 dinara).

“Odbrojavanje do koncerta u Londonu je počelo. Jedva čekam da počne. Biće to prava eksplozija. Pre toga, 11. marta, očekuje me još jedna velika noć – zajednički koncert sa mojim prijateljem Adonisom Remosom na “Atinskom muzičkom festivalu”, rekao je Joksimović za “Novosti”.