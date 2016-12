Željko Šašić u šok intervjuu za SVET proziva Anu Nikolić, Rastu, Šabana, Daru, Darka Lazića…

Željko Šašić je među retkima na estradi koji o svima kaže šta misle bez straha i ustezanja. U tom maniru, odmah je priznao kako misli da je baš njemu mesto u žiriju Pinkovih zvezda.

“Mislim da bi žiri dobio na kvalitetu kada bih ja postao deo njega. Podigao bi se kulturni nivo, a bilo bi i više smeha i stručnih komentara, ali sad ispade da ja pišem peticiju da uđem u žiri Pinkovih zvezda (smeh)”, šali se Željko.

Po tvom mišljenju, ko nije dovoljno kompetentan da sedi u žiriju Pinkovih zvezda?

“Stvarno mislim da je predhodni žiri bio mnogo bolji u svakom smislu. Bili su duhovitiji i lepše su komentarisali.”

Ko ti je najinteresantniji?

“Šaban Šaulić. On ćuti, ćuti, a kad kaže – rekao je! Mnogo više sam očekivao od žena, a one ili neće ili ne znaju. Ma sve žene u žiriju su mi uštogljene.”

Ni Dragana nije dobra? Vi ste imali duet, u kakvim ste sada odnosima?

“Pa u odličnim smo odnosima. Dragana mi je sve bolja, ali Šaban je pobedio. On spava sve vreme, ali kada kaže, onda mu ga je rekao. Zorica Brunclik statira, znajući nju i njen temperament, očekivao sam više. Ona je trebalo da bude ministarka kulture, pa sam od jedne ministarke očekivao mnogo.”

A Dara?

“Nemam šta više za nju da pričam, ona je nebitna. Svađa se sa Aleksandrom Radović, koja je pop diva. Kao izvođač i umetnik, ona nije za poređenje sa Darom Bubamarom.”

Zašto?

“Pa Aleksandra Radović ima ime i prezime i drži do sebe, a Dara Bubamara je to što joj pseudonim i znači. Ma ona nema ni ime ni prezime nego se krije iza nadimka. Uzela je ime benda zbog profita, napustila svoj bend i sada kao sama radi. Ma daj, ona jednostavno naginje ka prostakluku.”

A Zvezde Granda ne gledaš?

“Oni su otišli u krajnost, zanimljivije su mi Pinkove zvezde. Oni em su ukrali šou iz Bugarske, em ne treba da pale kandidate komentarima. Ti klinci brzo odustaju, a onda počnu da se drogiraju, tetoviraju. Ako mi Bregović kaže da se drogirao, to i uz njega i ide, ali to što se sada svi drogiraju, to mi je naopačke.”

Kažeš da se drogiraju mladi pevači iz Granda. Jel misliš na Darka Lazića, o kome se to i piše?

“Drako Lazić se drogira? Eee, zvezda Granda se drogira… Ma, ne ide mi to. Prvo, taj malac uspeo je u Beču i kada Šaban ne može da peva, onda ovaj uzme, pa mekeće nešto. Ma dečko je ono… Malac.”

Jesi li prisustvovao kada su se drogirali Darko Lazić i ostali pevači Granda?

“Aj što piju, nego se i drogiraju… Nisam, ali svi pričaju o tome. A i da jesam neću da kažem jer ja nisam tračara. Ja nisam probao ništa, čak ni travu, imam mnogo poroka, tako da mi droga ne treba.”

Plašiš li se da tvoja ćerka ne proba neku vrstu droge?

“Naravno da se plašim da ne krene da se drogira u kakvom okruženju živi. Ne plašim se samo ja, već su svi roditelji u strahu da deca ne požele da im budu in pa krenu da uzimaju opijate.”

Šta bi radio da ti ćerka kaže: Probala sam jednom?

“Ima mnogo njih koji su jednom probali pa im se nije svidelo. To mi je još jedna briga više – da pazim da ne proba.”

Anastasija Ražnatović stavila je implantate, da li bi ti ćerki dozvolio da stavi silikone kao što je Ceca dozvolila Anastasiji?

“Bojim se da ja nisam u situaciji da svojoj ćerki zabranim bilo šta. Nažalost. Nadam se da je današnjoj deci to prolazna i kratka faza, hoće što pre da odrastu, a kada odrastu, hoće da budu mlađe i prirodne. Sa Sofijom, nažalost, nemam nikakav kontakt, ali gledaću da se to normalizuje i da mi i srce i duša budu na mestu. Ovako, ne znam ni njene planove ni šta radi.”

Da li si nekada plakao zbog svega što se izdešavalo sa ćerkom, sudom i Sonjom?

“Naravno da sam plakao, to je zdravo, svaki čovek mora da izbaci sve iz sebe kad-tad. Pa nisam ja od kamena.”

Znam da pratiš sport. Mnogi osuđuju Novaka što sluša tog njegovog gurua, šta ti misliš o tome?

“Iskreno, otišao sam da spavam utučen i stvarno mi je krivo što je izgubio. Ja sam ubeđen da je Nole pustio protivnika da ga pobedi, a zašto, ne znam. Kao da mu je neko zabranio da igra 100 odsto kao što ume, to je moja teorija. Nole je heroj nacije, najbolji je na svetu i ja ga obožavam. On već godinama ne jede meso, a osvojio je sve turnire, tako da nije zbog toga. Blagodat je imati nekog pored sebe ko može da ga smiri, a sam osmeh tog čoveka Noleta umiri. On je pod velikom tenzijom, a manje-više svima nama treba po jedan guru.”

Kako se ti smiruješ? Ideš kod psihijatra?

“Naravno da sam išao, i svima bih to preporučio. Meni je baš bilo potrebno. Imao sam težak period i lagano se izvlačim iz njega. To je normalno, posle toliko stresova, treba da porazgovaraš sa stručnim licem.”

Misliš na ovo što se dešavalo sa Sonjom?

“Strašne stvari su se dešavale između nje i mene. Bilo je obostranih tužbi i ja hoću da uđem čist u novu godinu.”

Kažeš da ti i Severina slavite istu slavu, kako to misliš budući da joj je i muž Igor sada katolik?

“Jao, to se ja često šalim. Meni je 24. novembra slava, a i Kebina je. Računam da je i Severini jer su oni sada porodica. Eto vidiš kako smo Severina i ja došli dotle da slavimo istu slavu. Nisam imao sreću da je sretnem, a da sam je sreo, verovatno bi njen život išao drugim tokom. (smeh) Ja sam imao veliku želju da se sa njom družim, međutim ovi što su se združili sa njom čuvaju je od mene, pa je zato nisam upoznao.”

Jel bi ti to da snimite film?

“Pa da ti kažem, kada bi se snimio film sa njom, vi novinari ga nikad ne biste pronašli. Ali bezveze je sada da pričam o tome jer je ona udata.”

Da li spremaš nešto novo? Hoće li i tebi Rasta raditi muziku?

“Ne slušam Rastu, znam samo ono Džaba ti Roberto džaba ti Kavali… To što on pravi i ceo taj muzički pravac ja zovem retard pop. Mali je interesantan sa svojim dredovima, zečijom usnom i zato što je smuvao i oženio se svima dostupnom Anom Nikolić. Ta njegova muzika nema kvalitet i to će proći.”

Ani Nikolić uradio je ceo album, kako ti on zvuči?

“Super je to fora, može sve, idemo… Kod mene se u pesmama ne psuje, a vidim da sada svi to furaju. Kada je Ana Nikolić snimala svoj prvi CD, sedeli smo zajedno u emisiji i čuo je kako je otpevala Januar, video kako izgleda i meša na sceni, i odmah sam rekao da će biti zvezda. Samo, nema sreće sa frajerima, ne znam šta će joj ovaj klinac, a pre njega Ćazim… Taj sve pevaljke servisira. (smeh)”

Lepa Lukić napunila je Centar Sava, kada će tvoj koncert?

“Ja se šalim da ni Šaban nije imao dugo koncert, pa šta ima veze što nemam ni ja. Ma fanovi Lepe Lukić već su otišli, a mlađa publika sluša retard pop.”

Ona i dalje priča da si kivan na sve jer ti je Lukas oteo ženu.

“Dobro, ako ljudi tako misle i više vole da veruju u laž nego u istinu, šta ću im ja.”