Željko Šašić se zbog bivše žene seli u Kanadu?

Željko Šašić rešen je da zauvek ode iz Srbije. On je razočaran ybog suđenja po tužbi njegove bivše supruge Sonje Vuksanović za neisplaćene alimentacije njihovoj ćerki Sofiji (17) te je odlučio da se preseli u Kanadu.

On je nedavno mesec dana poslovno boravio u Severnoj Americi, a slobodno vreme iskoristio je da ispita teren. Shvatio je da bi tamo trebalo da nastavi svoj život.

“Smučilo mi se da se razvlačim po sudovima i čvrsto sam rešio da napustim svoju zemlju. U decembru ponovo idem u Kanadu jer ću tamo pevati za Novu godinu. Posle toga planiram da uzmem kartu u jednom pravcu i da se nikad više ne vratim u Srbiju”, kaže Šašić i nastavlja:

“Sviđa mi se kako ljudi tamo žive. Potrudiću se da se što bolje snađem u toj uređenoj zemlji. Imam prijatelje koji će mi u tome pomoći“, priča Šašić, prenosi Kurir.

Neki od onih koji znaju za Šašićev plan smatraju da on preseljenjem u Kanadu želi da pobegne od obaveza koje ima prema ćerki i narednih ročišta.

“Sve je moguće. Ali o tome ću pričati tek kad se preselim. Nervira me to što sam bio ubeđen da je istina na mojoj strani. Nažalost, to poslednje ročište nije bilo u moju korist i to mi je pokazatelj da treba da odem odavde. Pisaću vam pisma duga iz Kanade. Imaću dovoljno vremena da uživam na svežem vazduhu, pa će mi inspiracija sama doći”, poručuje pevač.

Sonja Vuksanović podnela je krivičnu prijavu protiv Željka Šašića prošle godine. Presudom o razvodu pevač se obavezao da Sofiji mesečno daje 618 evra, ali, prema Sonjinim tvrdnjama, on to ne radi. Do dana podizanja tužbe on je ćerki dugovao oko 20.000 evra. Do sada su održana tri ročišta, a Šašić se pojavio na jednom.