Željko Šašić: Ja sam kritičar koji realno komentariše nuspojave našeg društva

Željko Šašić šokirao je javnost neprimerenim komentarom na račun repera Stefana Đurića Raste, pošto je sa omalovažavanjem istakao njegovu urođenu anomaliju, poznatu kao zečja usta.

“Mali je interesantan sa svojim dredovima, zečjom usnom i zato što se smuvao sa svima dostupnom Anom Nikolić i oženio se njome”, rekao je Željko u intervjuu za SVET.

Kada je shvatio šta je rekao, pokušao je da se opravda.

“Nisam imao nameru da uvredim hendikepiranog čoveka, bio to Rasta, Vlasta ili neko drugi. Ljudi oko mene su pričali kako muž Ane Nikolić ima zečju usnu, pa sam samo to preneo, jer u glavi su mi ostali ti komentari. Pa, da se ne lažemo, ima dosta muškaraca i žena koji žive s tim deformitetom i više ne znaš da li je to uređeno ili normalno. Ma, ništa strašno nisam rekao. Nisam mu se rugao niti podsmevao. Ja sam kritičar koji realno komentariše nuspojave našeg društva. Ja sam elokventan da pričam o tome i zato žele da me i angažuju u nekoj emisiji da bez dlake na jeziku pričam pred ljudima. Rasta se bavi retard popom i to ću uvek kritikovati. A to kako on izgleda ne zanima me i zato me baš briga da li će ga nešto uvrediti ili ne”, poručio je Željko za Kurir.

Rasta se još nije oglasio povodom ovoga, a Željkovu izjavu osudile su mnoge poznate ličnosti.