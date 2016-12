Željko Bebek o porocima: “Dugmići” su se drogirali, ja sam voleo samo viski i žene!

Željko Bebek, prvi pevač čuvenog rok sastava “Bijelo dugme”, kaže da su se članovi benda drogirali, kao i da je on jedini koji nikada nije želeo da se preda tom poroku.

Bebek ističe da se on uvek protivio narkoticima, a da su njegovi jedini poroci bili viski i lepe žene.

“To će se uvek pričati, uz neke velike bendove uvek ide neka priča o porocima. Ono što je bilo, to se zna, postojala je droga, upravo zbog toga je pokojni Ipe Ivandić odležao nekoliko godina u zatvoru. Ipe Ivandić je bio jedan od onih koji su voleli da probaju sve što je novo“, kaže Bebek i nastavlja:

“Onoliko koliko je bilo droge, to se zna. U to vreme, takve supstance su se tek pojavile na našim prostorima. To je bilo nešto novo i svi su želeli da vide šta je to. Slagao bih kada bih rekao da su svi bili čisti u bendu, naravno da je ono što se pričalo po čaršiji zapravo istina”, priča za Alo Bebek i dodaje da on nikada nije želeo da proba narkotike.

“Nikad nisam probao ni želeo drogu, da jesam, probao bih, bilo je pritisaka, ali u tom poroku nisam znao da uživam. Moram da priznam da me to nikada nije privlačilo, nekako više sam uživao u viskiju i ženama, to je bio moj porok u “Bijelom dugmetu”, to je jedino što mogu da kažem. Vezu s drogom ne mogu smatrati uživanjem, za razliku od nekih drugih, koji su to ipak smatrali uživanjem“, kaže Željko i dodaje:

“Mi nismo bili dobrodošli u to vreme u Jugoslaviji, komunisti su nas dočekali na nož, nismo se sviđali nikome, pa su jedva čekali da nam nešto pronađu kako bi nas sklonili sa lica zemlje, ali nisu uspeli, narod nas je voleo, urbanizovali smo tu ruralnu zemlju, od Ljubljane do Skoplja”, objašnjava Bebek.