Željko Bebek: Nikada nisam bio Bregovićev prijatelj, pre bih slušao Bočelija nego išao na njegov koncert!

Sukob između Gorana Bregovića i Željka Bebeka već godinama je aktuelan.

Na pitanje da li je išao na nedavno održan Bregin koncert, Bebek za Blic daje brz odgovor.

“Da sam hteo da idem na koncert, išao bih, ali nisam osećao potrebu. Radije sam slušao Bočelija u Ljubljani”, započinje priču prvi pevač legendarnog benda “Bijelo dugme” i nastavlja:

“Već godinama ja nemam nikakve veze sa tom pričom. Uživao sam 2005. na Hipodromu, u Maksimiru i u Sarajevu. Posle ta tri koncerta ništa me više nije zanimalo. Imam ja svoju karijeru, svoj pravac, a ovo je nešto u čemu se ne pronalazim. Mi smo na početku bili grupa koja je urbanizovala ruralnu Jugoslaviju. Bregović sad ima tu neku viziju muzike, on sve radi narodnjački. I verujem ja da je on u tome uspeo, ali ja sebe ne vidim u tome. To je njegov put, a meni je malo dosadno da i dalje pričam o Goranu”.

On, međutim, s uživanjem govori o samim počecima Bijelog dugmeta, godinama kada je on pevao i pesmama koje je izneo. Sviđa mu se što većina publike i dalje misli da je on bio najbolji pevač proslavljene grupe.

“Da nisu to mislili o meni, ne bih ja uspeo da imam solo karijeru. Goran je tad napravio neke dobre pesme, ja sam to izneo na svoj način i to mi je osiguralo put za kasnije. Ti počeci su mi doneli da i danas živim od muzike i uživam u njoj”, priča Bebek i dodaje da posle odlaska iz grupe više nije osećao nikakvu povezanost sa njom, niti sa Goranom Bregovićem.

“Mislim da svi već znaju sve o mom i Goranovom odnosu. Nismo mi nikad bili dobri prijatelji, ali smo bili odlični saradnici. U nekom trenutku putevi su nam se razišli, da bi smo se slučajno sreli te 2005. godine, imali smo ta tri kocerta i to je bilo to. Posle toga je sve isto, kao što je bilo i pre toga. Niti zanimam ja Bregovića, niti on zanima mene”, iskren je Bebek, koji, međutim, nije želeo da da precizan odgovor na pitanje o navodnoj zabrani da peva pesme “Bijelog dugmeta”.

“Na to pitanje treba da odgovori Bregović. On zna da li je to uradio ili nije. Mene to ne zanima, ja i dalje pevam pesme koje sam ja stvorio”, završava Željko.