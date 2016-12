Zdravlje joj ugroženo: Soraja smanjila grudi i usta!

Velike grudi i pune usne Soraju Vučelić bi mogle da koštaju zdravlja, zbog čega je odlučila da se obrati lekarima.

Lekari su Soraji objasnili da je preterala sa implantatima i da joj savetuju da ih smanji, što je ona i učinila u jednoj beogradskoj privatnoj klinici, o čemu je pisao svet.rs.

“Svi znate Soraju kao osobu koja voli da ističe svoje atribute, ali izgleda da će tome doći kraj. Ona je nedavno bila na rutinskom pregledu i lekari su joj rekli da ima prevelike implantate u grudima, zbog čega bi mogla kasnije da ima ozbiljne probleme, pa i da će doći do pucanja silikona. Kako nije želela da stvari prepušta slučaju, ona je odmah zakazala operaciju”, kaže za Alo izvor blizak Soraji i dodaje:

“Ona je na operaciju otišla baš mirna, jer zna da to radi zbog sebe. Uz korekciju grudi, odlučila je da smanji i usne, kako bi izgledale što prirodnije. Ona je u sredu otišla u kliniku, a operacija je prošla dobro. Sada mora da miruje i da sluša savete lekara kako bi se što pre oporavila i vratila svojim obavezama. Kako ona voli da se fotografiše, morala je da se slika pred odlazak na operacioni sto. Ne znam koliko će trajati oporavak, to zavisi od osobe do osobe. Ona je veoma odgovorna, tako da će slušati sve što joj lekari budu rekli i toga će se pridržavati”.

Kako bi novinari čuli kako se starleta oseća posle hirurškog zahvata, pokušali su da je pozovu, ali ona nije mogla mnogo da priča.

“Istina je to što ste čuli. Trenutno nisam u mogućnosti da previše pričam, pa se čujemo čim se budem oporavila. Samo ću vam reći da sam srećna što sam ispravila ovu grešku i da mi se veoma sviđa kako sada izgledam”, rekla je Soraja.

Podsećanja radi, Soraja do sada nije krila da je uložila u svoj izgled, pa je jednom prilikom i rekla šta je sve veštačko na njoj.

“Nemam problem da kažem šta je na meni veštačko, jer je naoko to očigledno. Povećala sam grudi, usne, radila sam nos i zube i redovno idem na tretmane lica. Čim se vratim iz kozmetičkog salona, gde mi nakon tretmana zasija lice, svi me pitaju da li sam se zatezala. U suštini, najlepše je kad se neguješ i regulišeš ishranu, odmah se menjaš nabolje”.

O Sorajinim estetskim zahvatima se dosta spekulisalo, pa se tako u medijima spominjalo da je za operacije davala i do 90.000 evra. Ona je svojevremeno isticala da je za silikone u grudima i usnama, operaciju nosa, nove zube i silne tretmane lica iskeširala mnogo novca, u vrednosti džipa koji su joj zapalili u Crnoj Gori. Kad se sve sabere, novi izgled platila je čak 90.000 evra.